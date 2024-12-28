Знущання з бійців: ДБР проводить обшук у командира 211-ї бригади – ЗМІ

Слідством наразі встановлюються всі факти насильства над солдатами у бригаді.

Працівники ДБР проводять слідчі дії в командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка.

Про це повідомила "Українська правда" посилаючись на власні джерела у правоохороних органах.

Як зазначило джерело, у період з лютого по липень 2024 року Побережнюк, достовірно знаючи про факти катувань та іншого нелюдського поводження з боку підлеглого офіцера до військовослужбовців, не реагував на вказані факти. Також він не ініціював питання щодо притягнення військового до відповідальності.

"Командиру бригади готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану – ред.)", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, отримані ще у вересні тимчасовою слідчою комісією (ТСК) дані містять численні докази протиправної діяльності щодо військовослужбовців 211-ї понтонно-мостової бригади.

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