Знущався з дружини та дітей: у Черкасах домашньому агресору обрали запобіжний захід

Знущався з дружини та дітей: у Черкасах домашньому агресору обрали запобіжний захід

Чоловік перебуватиме під домашнім арештом.

У Черкасах чоловікові, який вчиняв домашнє насильство та погрожував фізичною розправою поліцейським, обрали запобіжний захід. Він перебуватиме під домашнім арештом.

Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

У середині вересня правоохоронці отримали виклик про домашнє насильство у Черкасах на вулиці Кобзарській. Прибувши на місце, вони виявили, що чоловік знущався зі своєї дружини та двох своїх дітей.

Комісія ухвалила рішення забрати жінку з дітьми до кризового центру. Дітей оглянули лікарі та виявили на їхніх тілах синці.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчинені двох кримінальних правопорушень за частиною 1 статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження), частиною 1 статті 126-1 (Домашнє насильство).

Зловмиснику загрожує покарання до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Рівному жінка відсудила у свого колишнього чоловіка 5 тис. грн через те, що він під час сварки вкусив її за ногу.

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