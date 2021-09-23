Знущався з учнів та вчителів: у Харківській області школяра звинуватили у булінгу

Знущався з учнів та вчителів: у Харківській області школяра звинуватили у булінгу

На 8-класника до поліції поскаржився директор школи.

У Чугуєві Харківської області батьків підлітка через булінг викликали до поліції. Школяр систематично знущався з однолітків та вчителів.

Про це повідомляє поліція Чугуївщини.

До поліцейських звернувся директор однієї з місцевих шкіл з повідомленням про факт булінгу серед учнів школи. Булером виявився учень 8-го класу. Він знущався з однолітків та вчителів.

З мамою хлопчика провели профілактичну бесіду про відповідальність за булінг (ст. 174-3) . Санкція статті передбачає штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Нагадаємо, що під Одесою 12-річний підліток спалив церкву, в якій служив батько його однокласника. Правоохоронці перевіряють інформацію про ймовірний булінг серед підлітків.

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