Знущаються й мародерять: полонений з армії РФ розповів про ставлення кадировців до росіян (відео)

Російський військовий Борис Носов зі Ставропольського краю потрапив до полону в Роботиному. Він розповів про ставлення кадировців та інших до російських бійців у 70-му мотострілецькому полку ЗС РФ.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Полонений військовий армії РФ розповів про ставлення кадировців до росіян

"Один чеченець постійно до мене до******вся. То вухо мені ні з того ні з цього покрутить, то ніс. Він молодший за мене. Кажу: "Вас не вчили старших поважати? Ти що робиш? Я тобі що, іграшка? Він ніж дістає: "Ти мене боїшся?". Я кажу: "А чому я маю тебе боятися? У мене ось ствол з патронами...". І все, він від*****ся від мене", – розповів полонений.

За його словами, кадировці, дагестанці та кабардинці:

знущаються з росіян;

намагаються "відкосити", посилаючись на біль, щоб не йти на завдання;

позичають гроші в росіян і не віддають;

активно мародерять.

Нагадаємо, російський військовий показав, як треба здаватися у полон до ЗСУ.

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