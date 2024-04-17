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Знущаються й мародерять: полонений з армії РФ розповів про ставлення кадировців до росіян (відео)

Знущаються й мародерять: полонений з армії РФ розповів про ставлення кадировців до росіян (відео)

Полонений росіянин

Нічого іншого почути ми, звісно, не чекали.

Російський військовий Борис Носов зі Ставропольського краю потрапив до полону в Роботиному. Він розповів про ставлення кадировців та інших до російських бійців у 70-му мотострілецькому полку ЗС РФ. 

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Полонений військовий армії РФ розповів про ставлення кадировців до росіян

Полонений військовий армії РФ розповів про ставлення кадировців до росіян

"Один чеченець постійно до мене до******вся. То вухо мені ні з того ні з цього покрутить, то ніс. Він молодший за мене. Кажу: "Вас не вчили старших поважати? Ти що робиш? Я тобі що, іграшка? Він ніж дістає: "Ти мене боїшся?". Я кажу: "А чому я маю тебе боятися? У мене ось ствол з патронами...". І все, він від*****ся від мене",  розповів полонений.

За його словами, кадировці, дагестанці та кабардинці:

  • знущаються з росіян;
  • намагаються "відкосити", посилаючись на біль, щоб не йти на завдання;
  • позичають гроші в росіян і не віддають;
  • активно мародерять.

Нагадаємо, російський військовий показав, як треба здаватися у полон до ЗСУ.

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