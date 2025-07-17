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Знущання з вихованців дитбудинку при монастирі на Буковині: що виявила перевірка
Умови догляду за вихованцями дитбудинку при монастирі більше нагадують інтернат із суворим контролем, обмеженою свободою пересування та постійною присутністю черниць.
Робоча група Чернівецької ОВА провела перевірку після появи інформації про насильство, психологічний тиск і примусову працю вихованців дитячого будинку при Банченському монастирі. Загроз життю і здоров’ю дітей не виявили, але є зауваження.
Про це повідомило видання C4.
Робоча група обласної адміністрації навідала на Буковині сім’ю Михайла Жара — опікуна 91 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. За словами психологів, діти мали здоровий зовнішній вигляд, були відкриті до спілкування, а ознак насильства чи стресу не було.
Водночас комісія зафіксувала, що діти були підготовані до перевірки.
«У розмові з дітьми моніторинговою групою було зафіксовано, що діти були підготовлені до візиту. Під час спілкування в кімнати до дітей періодично заходили монахині», — зазначається у звіті.
Там також вказано, що організація побуту та догляду більше нагадує інтернат, із суворим контролем з боку дорослих. У дитбудинку діють сувора ієрархія, контроль дозвілля, обмежена свобода пересування. Вихованцям дозволено вихід лише з дозволу черниць і лише у їхньому супроводі. Не всі діти мають мобільні телефони.
Вихованці дитбудинку проживають у трьох будівлях: окремо дівчата, хлопці та діти з інвалідністю. Усі приміщення чисті. Для маломобільних дітей облаштований окремий будинок із ліфтом та допоміжними засобами.
Повідомляється, що у закладі забезпечується медичний супровід, проводяться профогляди. Частина вихованці дитбудинку здобуває фахову або вищу освіту.
У висновку комісії йдеться, що вона наразі не виявила загроз життю і здоров’ю дітей. Водночас рекомендувала забезпечити дітям постійний психологічний супровід та організувати відкритішу до потреб вихованців модель догляду. Також були надані рекомендації Чернівецькій ОВА, службі у справах дітей і самому опікуну.
Нагадаємо, у травні у Мережі з’явилося відео зі свідченнями дітей, які нібито пережили знущання в дитбудинку при Банченському монастирі. Вихованці заявляли про насильство, психологічний тиск, примусову працю, масове виготовлення алкоголю на території монастиря. Поліція розпочала розслідування за цими фактами.