Знущання з вихованців дитбудинку при монастирі на Буковині: що виявила перевірка

Насильство над дітьми / © pixabay.com

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Робоча група Чернівецької ОВА провела перевірку після появи інформації про насильство, психологічний тиск і примусову працю вихованців дитячого будинку при Банченському монастирі. Загроз життю і здоров’ю дітей не виявили, але є зауваження.

Про це повідомило видання C4.

Робоча група обласної адміністрації навідала на Буковині сім’ю Михайла Жара — опікуна 91 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. За словами психологів, діти мали здоровий зовнішній вигляд, були відкриті до спілкування, а ознак насильства чи стресу не було.

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Водночас комісія зафіксувала, що діти були підготовані до перевірки.

«У розмові з дітьми моніторинговою групою було зафіксовано, що діти були підготовлені до візиту. Під час спілкування в кімнати до дітей періодично заходили монахині», — зазначається у звіті.

Там також вказано, що організація побуту та догляду більше нагадує інтернат, із суворим контролем з боку дорослих. У дитбудинку діють сувора ієрархія, контроль дозвілля, обмежена свобода пересування. Вихованцям дозволено вихід лише з дозволу черниць і лише у їхньому супроводі. Не всі діти мають мобільні телефони.

Вихованці дитбудинку проживають у трьох будівлях: окремо дівчата, хлопці та діти з інвалідністю. Усі приміщення чисті. Для маломобільних дітей облаштований окремий будинок із ліфтом та допоміжними засобами.

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Повідомляється, що у закладі забезпечується медичний супровід, проводяться профогляди. Частина вихованці дитбудинку здобуває фахову або вищу освіту.

У висновку комісії йдеться, що вона наразі не виявила загроз життю і здоров’ю дітей. Водночас рекомендувала забезпечити дітям постійний психологічний супровід та організувати відкритішу до потреб вихованців модель догляду. Також були надані рекомендації Чернівецькій ОВА, службі у справах дітей і самому опікуну.

Нагадаємо, у травні у Мережі з’явилося відео зі свідченнями дітей, які нібито пережили знущання в дитбудинку при Банченському монастирі. Вихованці заявляли про насильство, психологічний тиск, примусову працю, масове виготовлення алкоголю на території монастиря. Поліція розпочала розслідування за цими фактами.