"Зняла хрестик і попросила вибачення у знайомих": у Дніпрі звільнена бібліотекарка вкоротила собі віку

"Зняла хрестик і попросила вибачення у знайомих": у Дніпрі звільнена бібліотекарка вкоротила собі віку

Жінка багато років працювала у бібліотеці, але заклад розформували, а жінку звільнили.

У Дніпрі жінка наклала на себе руки через звільнення. Її тіло знайшли у місцевій водоймі.

Про причини самогубства жінки розповіла у соцмережі її хрещениця, повідомляє Дніпро Info.



У Дніпрі 29 жовтня у воді на Монастирському острові знайшли тіло 49-річної Марії Самойлової, яка 27 жовтня босоніж і легко одягнена вийшла зі свого будинку на вулиці Флотській та зникла. Знайомі жінки стверджують, що вона відважилася на такий крок через звільнення та безвихідне становище.

Про це під публікацією про трагедію, яка сталася із жінкою, написла дівчина на ім'я Ганна, яка назвалася хрещеницею покійною.

"Моя хрещена працювала у бібліотеці на вулиці Робочій разом із моєю мамою. У неї нікого не було із близьких родичів. 28 жовтня бібліотеку розформували, мою маму та Машу звільнили. Це на нервовому ґрунті сталося через безвихідь. Ми просто не очікували, що так станеться. 29 жовтня мали везти її до лікарні на обстеження, але не встигли", — повідомила Ганна.

За словами хрещениці жінки, у неї вдома на столі знайшли молитовник і натільний хрестик.

"Вона його ніколи не знімала. Напередодні вона дзвонила всім, кого знала, і просила вибачення", — розповіла дівчина.

Нагадаємо, що у Дніпрі 29-річний чоловік намагався вкоротити собі віку, стрибнувши з 13 поверху багатоповерхівки. Під час стрибка він впав на піддашок.

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