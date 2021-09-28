"Зняла прокляття" за 600 тисяч гривень: шахрайка видурила у пенсіонера з Полтавщини понад пів мільйона

"Зняла прокляття" за 600 тисяч гривень: шахрайка видурила у пенсіонера з Полтавщини понад пів мільйона

Поліція намагається розшукати "знахарку" з кругленькою сумою.

На Полтавщині шахрайка ошукала пенсіонера на понад пів мільйона гривень. Жінка видала себе за ворожку і видурила у чоловіка чималу суму грошей.

Як розповіли у поліції області, жертвою шахрайки став 73-річний мешканець міста Хорол, Лубенського району. У неділю, 26 вересня, до його подвір'я зайшла невідома жінка, яка, під приводом зняття пороблення, видурила у нього близько 600 тисяч гривень.

За цим фактом слідчим поліії вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Зараз павоохоронці намагаються встановити особу, причетну до злочину та притягнути її до юридичної відповідальності.

Щоб уникнути таких ситуацій у поліці порадили:

не впускати чужинців до своїх осель;

не спілкуватися з незнайомцями, особливо коли вам пропонують "зняти пороблення";

за найменшої підозри - повідомляйте правоохоронців.

"У державі не проводять заміни грошей "старі на нові", тим паче вдома, а особи, які нав’язливо пропонують "зняти порчу", це – шахраї. Бережіть себе та свої заощадження. Обговоріть цю інформацію з літніми людьми, які за статистикою перебувають в зоні найбільшого ризику", - підсумували у поліції.

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