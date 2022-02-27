Зняли наші прапори: Нова Каховка повністю під контролем ворожих військ

Найскладніша ситуація у селах Козацькому та Веселому.

У Херсонській області російські війська взяли під контроль Нову Каховку.

Про це "Суспільному" повідомив міський голова Володимир Коваленко.

"Нова Каховка на Херсонщині повністю під контролем російських військ, вони захопили міськвиконком, зняли всі українські прапори з будівель. Найскладніша ситуація у селах Козацькому та Веселому, вони практично зруйновані", - розповів Коваленко.

Раніше стало відомо, що під Херсоном російські окупанти напередодні розстріляли автомобіль швидкої, що мчав за одним із поранених українських військових. На Антонівському мосту тієї миті точився пекельний бій. Ворожа техніка сунула з боку Криму. Але дійти змогла не вся. Наші бійці перетворили її на брухт.