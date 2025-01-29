"Зняли з маршрутки": у Запоріжжі мобілізували чоловіка, який подовжував відстрочку з догляду за дружиною

Його дружина має вади зору і другу групу інвалідності. Чоловік якраз подав документи для відстрочки по догляду.

У Запоріжжі "зняли з маршрутки" та мобілізували чоловіка, який на той момент якраз мав подовжити відстрочку по догляду за дружиною, що має другу групу інвалідності.

Про це пише "Суспільне Запоріжжя".

Чоловік мав при собі довідки про те, що нині займається переоформленням документів на продовження відстрочки. Його дружина Тетяна через вади зору не може обходитися без сторонньої допомоги та має другу групу інвалідності.

Такі аргументи не переконали ТЦК. Максима було мобілізовано та направлено до військової частини. Тетяні повідомили, що її чоловіка мобілізували, оскільки він не мав при собі необхідних документів. Аргумент, що він не міг мати при собі цих документів, адже здав їх для оформлення відстрочки, ТЦК проігнорував.

Тетяна має проблеми із зором. У неї – атрофія зорового нерва, дистрофія сітчатки, міопія, амбліопія, хоріоретинальна дистрофія.

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"Я самостійно не можу перейти вулицю, скупитись в магазині, "сісти" на транспорт. А найстрашніше, що коли вночі лунає тривога – я не можу вийти з дому, бо в темряві зовсім не бачу. В нас є погріб, в якому ми ховалися. Але це було на чоловікові", – розповідає вона.

Мати Тетяни – літня людина, яка має чимало захворювань, внаслідок яких з'явилися когнітивні порушення, зокрема втрата пам'яті. Мати мобілізованого Максима – після лікування онкології і має гіпертонічну хворобу і хворобу серця.

Що кажуть юристи

"Оскільки, якщо військовозобов'язаний має діючу відстрочку, або, навіть, якби він її і не мав, але подав пакет документів на цю відстрочку, то... чітко передбачено, що до розгляду цієї заяви комісією військовозобов'язаного не мають права мобілізувати", – каже адвокатка Ольга Зелінська.

Вона зауважила, що Максим Чуприна був мобілізований тим же районним ТЦК, в який він і подав заяву на відстрочку.

Що тепер робити мобілізованому

Адвокатка радить новоспеченому військовому подати своєму безпосередньому командиру рапорт на звільнення. Але розгляд рапорта може затягнутися на три місяці.

Також вона закликає оскаржувати дії ТЦК через суд, "аби надалі притягнути тих людей, які порушували закон, до відповідальності".

Раніше адвокатка пояснила, в якому разі можуть подовжити відстрочку від мобілізації автоматично.

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