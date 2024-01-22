Зняття обмежень для українських фермерів і виробників: Шмигаль зустрівся із Туском

Україна та Польща перезавантажують міжурядові відносини, зазначив український прем’єр.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся 21 січня із своїм польським колегою Дональдом Туском. Під час переговорів вони торкнулися багатьох питань двосторонньої співпраці, а саме вільного руху товарів через кордон, розбудови прикордонної інфраструктури та співпраці у сфері енергетики.
Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Телеграм-каналі.
"Україна очікує від Польщі кроків щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників. (...) На сьогодні питання вирішено, кордон розблоковано і спільна робота дає результат", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що зі свого боку Україна пообіцяла зробити все, щоб не нашкодити і підтримати польських фермерів і перевізників.
"Ми очікуємо, що і Польща зробить кроки щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників", - додав Шмигаль.
Він також зазначив, що Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської комісії.
У свою чергу Туск заявив, що припинення блокади на кордоні та впровадження корисних механізмів для польських перевізників, які повертаються з порожніми вантажівками з України, допомогли у вирішенні цього питання.
Він також зазначив, що Польща оцінить запропоновані Україною механізми верифікації та знайде вихід, який підходитиме аграріям обох країн.
Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський зустрів прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який прибув до України з робочим візитом. Це перший візит Дональда Туска на посаді голови уряду до держави поза межами Євросоюзу. Зеленський зауважив, що завдяки підтримці України обов’язково вистоїть свобода Польщі.
Читайте також:
- "Є новий польський оборонний пакет": Зеленський повідомив про результат зустрічі з Туском
- "Путін не зупиниться": у Польщі б'ють на сполох через можливіть нового нападу РФ на Європу
- Росія може напасти на Європу через кілька років – Туск