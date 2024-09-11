Зняття заборони на удари по РФ, Трамп та Гарріс посперечались через Україну: головні новини ночі 11 вересня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- "Путін вас зʼїсть": Гарріс та Трамп під час дебатів посперечались через Україну Читати далі –>
- Зняття заборони на удари по РФ: Байден заявив, що США працюють над цим "просто зараз" Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Путін мріє лише про знищення України, а не про мир — Бербок Читати далі –>
- На Київщині сили ППО спрацювали по ворожих БпЛА Читати далі –>
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