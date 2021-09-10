Зняв на камеру спальні: у Рівному оштрафували солдата за те, що показав в Instagram військову частину

На солдата склали протокол про військове адмінправопорушення.
Суд оштрафував солдата, який зняв на камеру телефону територію та спальні приміщення військової частини А1671, яка дислокується у Рівному. Відповідне відео чоловік розмістив в соцмережі Instagram. Такі дії військовослужбовця розцінили як недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.
Відповідний вирок виніс Рівненський міськсуд. Як йдеться у постанові суду, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень, на солдата склали протокол про військове адмінправопорушення. Під час засідання суду військовий визнав свою вину і отримав мінімальний штраф, передбачений санкцією статті - 2465 грн. Також він ще має сплатити 454 грн судового збору.
"Вина у вчиненні адмінправопорушення підтверджується дослідженими в судовому засіданні письмовими доказами по справі, зокрема, протоколом про військове адміністративне правопорушення, пояснювальною запискою від 05 липня 2021 року та іншими матеріалами справи", – йдеться у постанові.
Попри те, що військовий визнав провину, він має ще можливість подати апеляцію до 13 вересня.
Нагадаємо, поліція взялась за 18-річного мешканця Рівненщини, який поширив у соцмережі відео, яке викликало хвилю обурення.