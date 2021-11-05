Зняв на відео та відправив в Instagram: на Буковині покарали хлопця, який зґвалтував 9-річного учня

Зняв на відео та відправив в Instagram: на Буковині покарали хлопця, який зґвалтував 9-річного учня

Коли директор школи дізнався про інцидент, одразу звернувся до поліції.

У Чернівецькій області суд на 6 років позбавлення волі засудив 17-річного підлітка, який зґвалтував 9-річного хлопчика.

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Про це йдеться у рішенні Чернівецького апеляційного суду.

Інцидент стався у с. Веренчанка Чернівецької області. Підлітки побачили на вулиці малолітнього хлопчика та запросили його, щоб пограти карти. Тоді підозрюваний наказав 9-річному хлопчику роздягнутись. Після цього підліток зґвалтував малолітнього та зняв усе на відео.

Хлопець також в Instagram надіслав відео зґвалтування неповнолітнього своїй знайомій. Після цього це побачили школярі Веренчанської ЗОШ. Коли директор школи дізнався про заборонений контент, одразу звернувся до поліції.

Чернівецький апеляційний суд визнав підлітка винним та присудив до 6 років позбавлення волі.

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