Зняв одяг і стрибнув із мосту: у Миколаєві хлопець покінчив з собою

Молодик залишив передсмертну записку.
У Миколаєві хлопець наклав на себе руки, стрибнувши з Інгульського мосту. Він залишив передсмертну записку.
Про це пише місцеве видання "Новини-N".
Трагедія сталася сьогодні вранці. 21-річний хлопець прийшов на Інгульський міст, зняв з себе верхній одяг, стрибнув униз і розбився, впавши на землю.
На місце прибули патрульні та слідчо-оперативна група Центрального райвідділу поліції. На місці знайшли передсмертну записку, у якій загиблий вибачився перед близькими.
Нагадаємо, на околиці Тернополя з відчиненого вікна 8 поверху житлового будинку вистрибнула 26-річна дівчина.
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