Зняв секс-відео і опублікував у Facebook: чим закінчилася історія кохання на Закарпатті

У Закарпатській області судили місцевого жителя, який спочатку знімав секс-відео зі своєю коханою, а через рік все опублікував у Facebook. Історія кохання пари закінчилась у суді.

Про це йдеться у вироку Міжгірського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловік 24 травня 2022 року зняв відео орального сексу із своєю партнеркою. А же 7 червня 2023 року він опублікував його у Facebook.

Також він 11 серпня 2022 року на місцевому пасовищі зняв три фото, на якому була оголеною його кохана і 7 червня 2023 року теж це опублікував у соціальній мережі. Після цього потерпіла звернулась до поліції.

Матеріали справи / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він просив суворо його не карати. Потерпіла підтвердила обвинувачення, зазначивши, що не наполягає на позбавленні волі для колишнього коханця.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 301 КК України та засудив до 4 років позбавлення волі, замінивши на 2 роки та 6 місяців іспитового терміну.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області пара зайнялась сексом біля ресторану, їх застукала поліція.

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