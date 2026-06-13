Іграшка. / © Associated Press

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В одному із сіл Одеської області загинув маленький хлопчик. Дитину знайшли без ознак життя знайшли у місцевій річці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одещини.

За даними правоохоронців, нещасний випадок стався ввечері 12 червня у Буджацькій громаді.

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Слідство встановило, що родина приїхала в гості до дідуся із сусідньої області. Дорослі займалися господарськими справами, і втратили з поля зору хлопчика, якому ще не виповнилося двох років. Він вийшов з подвір’я та зник.

За словами батьків, вони помітили відсутність сина за кілька хвилин і розпочали пошуки. Знайти дитину самотужки не змогли і тоді пошуків долучилися місцеві жителі.

«Менш ніж за годину вони виявили дитину без ознак життя в річці неподалік від будинку родини та повідомили про це поліцейських», — йдеться у повідомленні.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості з приміткою «нещасний випадок». Тіло дитини скерували на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

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У поліції наголосили, що родина загиблого хлопчика на профілактичних обліках не перебувала та раніше в поле зору правоохоронних органів не потрапляла.

Як повідомлялося, на Одещині у водоймі виявили тіла двох дівчат віком 16 та 17 років. До поліції звернувся родич однієї з підлітків і повідомив, що вони повинні були до нього приїхати, але перестали виходити на зв’язок.

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