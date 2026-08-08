Зник чат акцій на підтримку Федорова: що відомо про затримання координатора протестів

Віталій Камка/Павук на протесті проти відставки Федорова / © Threads

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Після затримання Віталія Камки зник один із Telegram-чатів, у якому координувалися протести проти відставки ексміністра оборони Михайла Федорова. Сам затриманий стверджує, що слідчі отримали доступ до його смартфона і від його імені опублікували в чаті «прощальне повідомлення» з визнанням помилок і подальшими ланами мобілізуватись до війська.

Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA.

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Зникнення координаційного чату

Про видалення спільноти під час чергової акції на площі Івана Франка повідомив один з її організаторів Аркадій Петросян. Згодом у соціальних мережах з’явилася інформація про безпосереднє затримання адміністратора цього каналу, який використовував псевдонім Віталій Павук.

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За словами учасника протестів Сергія Мотренка, у згаданому чаті перебувало близько 770 осіб, які регулярно долучалися до вуличних акцій. Увечері 7 серпня в групі несподівано з’явилося повідомлення від імені адміністратора: «Ніч була без сну. Був час порозмірковувати. Вчиняємо не вірно. Своє рішення я прийняв. Служитиму державі в ЗСУ!».

Після цієї публікації, яка завершувалася закликами «Тримаємо один стрій! Україна понад усе!», телеграм-чат було повністю видалено з мережі. Однак згодом сам Віталій Камка заявив своїм співрозмовникам, що жодних подібних заяв він не публікував і канал не знищував.

Заяви про дії слідчих

Затриманий стверджує, що після арешту слідчий отримав фізичний доступ до його акаунта, самостійно написав останній текст та видалив координаційний майданчик. Сергій Мотренко також підтвердив правозахисникам, що стилістика цього допису здалася йому нетиповою для Камки, хоча він і не може достеменно знати всіх обставин його написання.

Відомо, що чоловіка зупинили працівники поліції під час поїздки на мотоциклі для перевірки даних, під час якої було встановлено його перебування у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ). Після цього затриманого в наручниках доправили до відділу Військової служби правопорядку в місті Біла Церква.

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Умови утримання та позиція ВСП

За словами Камки, у приміщенні Білоцерківського зонального відділу ВСП його пристебнули наручниками до ліжка, а відповідні відеокадри з кайданками він пізніше опублікував у своїх соціальних мережах. Згодом чоловік повідомив про переведення до військової частини в Черкасах для подальшого проходження служби.

У розмові зі співрозмовниками він зазначив, що загалом ставлення до нього є адекватним і жодного фізичного насильства правоохоронці не застосовували. Проте затриманий наголосив, що на попередніх етапах конвоювання та перебування під вартою його тривалий час утримували в наручниках.

Правозахисникам наразі не вдалося об’єктивно встановити, скільки саме часу тривало таке обмеження та якими були офіційні підстави для його застосування. Згідно з чинним законодавством, військовослужбовці ВСП мають право використовувати кайданки у разі опору, спроби втечі або ризику завдання шкоди, тому причини таких дій залишаються ключовими для юридичної оцінки епізоду.

Представники ZMINA намагалися отримати офіційний коментар від Військової служби правопорядку щодо цих заяв, однак на момент публікації зв’язатися з відомством не вдалося. Видання наголошує, що готове доповнити матеріали позицією ВСП одразу після її офіційного отримання.

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Нагадаємо, колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не переходитиме в опозицію до президента Володимира Зеленського під час війни, та попередив, що не вийде на вулицю до учасників акцій протесту, які мітингують на його підтримку.

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