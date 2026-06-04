Зник після останнього дзвоника: 17-річного випускника знайшли мертвим на Чернігівщині

Річка Бистриця на Чернігівщині / © Cheline

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У місті Бобровиця на Чернігівщині у річці Бистриця знайшли тіло зниклого 17-річного Всеволода Короля. Це сталося вранці 3 червня. Ознак насильницької смерті на тілі хлопця не виявили.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області. Хлопець зник 30 травня після святкування останнього дзвоника біля річки. До масштабного пошуку були залучені як спеціальні служби, так і небайдужі громадяни.

«Пошуки Всеволода Короля, який зник 30 травня, припинено — тіло неповнолітнього виявили у р. Бистриця в м. Бобровиця. Поліція Чернігівщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким Всеволода. Попередньо, ознак насильницької смерті не виявлено», — зазначили у поліції.

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Обставини загибелі хлопця поліція розслідує в межах кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Призначено низку експертних досліджень, слідчі дії тривають.

Повідомлення про те, що Всеволод Король, 2009 року народження, не повернувся додому після святкування останнього дзвоника, надійшло поліції 30 травня.

Випускник Всеволод Король / © Національна поліція України

Підлітки святкували день останнього дзвоника в альтанці біля річки Бистриця, там збирались зустрічати світанок. «Суспільне» зазначає, що з дітьми був дехто з батьків. Востаннє в Мережі хлопець з’являвся 30 травня о 03:31.

У масштабних пошуках випускника брали участь ювенальні поліцейські, поліцейські офіцери громади, кінологи зі службовими собаками, криміналісти, оперативники, рятувальники, водолази, військовослужбовці та небайдужі місцеві мешканці.

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Пошуковці обстежували місцевість за допомогою дрона, прочісували хащі, яри та лісосмуги, водолази обстежували водойми. Пошуки тривали, поки 3 червня тіло підлітка не виявили в річці.







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