ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
554
Час на прочитання
2 хв

Зник після візиту до ТЦК: на Тернопільщині знайшли мертвим 55-річного чоловіка з інвалідністю

На Тернопільщині знайшли мертвим чоловіка, якого шукали два тижні. Він зник після візиту в районний ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
На Тернопільщині знайшли мертвим Миколу Новоринського

На Тернопільщині знайшли мертвим Миколу Новоринського

У Тернопільській області 55-річного Миколу Новоринського (у деяких публікаціях прізвище пишуть як Наворинський), який зник після того, як його доправили до ТЦК у селищі Козова для перевірки документів, знайшли мертвим.

Про це передає Zaxid.net.

Донька зниклого Марія Бохна розповіла журналістам видання, що її їбатька знайшли мертвим у полі біля села Конюхи.

«Тіло знайшли на землі за колишньою колгоспною бригадою. Один з односельців їхав трактором на поле та помітив, що лежить людина. Він подзвонив до брата мого батька, а тоді вони вже викликали поліцію», — зазначила донька загиблого.

Рідні вважають, що Миколу побили і викинули помирати, або викинули вже мертвого

Рідні загиблого вважають, що чоловіка міг хтось утримувати, побити, а потім вивезти в поле та залишити помирати.

«Я питалася в дядька, чи було видно, що він побитий. Дядько розказав, що все обличчя було у крові. Тато був роззутий, на ньому вже не було його білих кросівок. Також зникли банківські картки. За словами дядька, по батьку не було видно, що він пролежав у полі два тижні, не було ознак розкладання», — додала Марія Бохна.

Що кажуть у поліції

За словами правоохоронців, тіло Миколи Новоринського правоохоронці забрали на експертизу в Тернопіль.

У поліції розповіли журналістам, що наразі триває судово-медична експертиза зразків тіла загиблого. Правоохоронці зазначили, що попередньо на тілі загиблого ознак насильницької смерті не виявили.

Також у поліції підтвердили, що Миколу Новоринського 15 жовтня дійсно зупиняв поліцейський патруль неподалік від Козової.

Нагадаємо, що 55-річний Микола Новоринський, який має інвалідність через порушення зору, зник 14 жовтня після того, як його зупинили працівники ТЦК і поліції. У ТЦК стверджували, що уточнили його дані та відпустили. Пошуки чоловіка тривали до цього часу.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie