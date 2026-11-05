Зник після візиту до ТЦК: на Тернопільщині знайшли мертвим 55-річного чоловіка з інвалідністю

На Тернопільщині знайшли мертвим Миколу Новоринського

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У Тернопільській області 55-річного Миколу Новоринського (у деяких публікаціях прізвище пишуть як Наворинський), який зник після того, як його доправили до ТЦК у селищі Козова для перевірки документів, знайшли мертвим.

Про це передає Zaxid.net.

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Донька зниклого Марія Бохна розповіла журналістам видання, що її їбатька знайшли мертвим у полі біля села Конюхи.

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«Тіло знайшли на землі за колишньою колгоспною бригадою. Один з односельців їхав трактором на поле та помітив, що лежить людина. Він подзвонив до брата мого батька, а тоді вони вже викликали поліцію», — зазначила донька загиблого.

Рідні вважають, що Миколу побили і викинули помирати, або викинули вже мертвого

Рідні загиблого вважають, що чоловіка міг хтось утримувати, побити, а потім вивезти в поле та залишити помирати.

«Я питалася в дядька, чи було видно, що він побитий. Дядько розказав, що все обличчя було у крові. Тато був роззутий, на ньому вже не було його білих кросівок. Також зникли банківські картки. За словами дядька, по батьку не було видно, що він пролежав у полі два тижні, не було ознак розкладання», — додала Марія Бохна.

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Що кажуть у поліції

За словами правоохоронців, тіло Миколи Новоринського правоохоронці забрали на експертизу в Тернопіль.

У поліції розповіли журналістам, що наразі триває судово-медична експертиза зразків тіла загиблого. Правоохоронці зазначили, що попередньо на тілі загиблого ознак насильницької смерті не виявили.

Також у поліції підтвердили, що Миколу Новоринського 15 жовтня дійсно зупиняв поліцейський патруль неподалік від Козової.

Нагадаємо, що 55-річний Микола Новоринський, який має інвалідність через порушення зору, зник 14 жовтня після того, як його зупинили працівники ТЦК і поліції. У ТЦК стверджували, що уточнили його дані та відпустили. Пошуки чоловіка тривали до цього часу.

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