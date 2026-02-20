ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2726
1 хв

Зникла кілька днів тому: у Дніпрі знайшли мертвою 14-річну дівчину

Наразі деталі загибелі дитини невідомі. Поліція припинила пошуки.

Олена Капнік
Поліція.

Поліція. / © УНІАН

У Дніпра знайшли мертвою 14-річну Анастасію Ситнікову, пошуки якої тривали два дні.

Про повідомили в пресслужбі поліціх Дніпропетровської області.

«Пошук зупинено, дівчину знайшли мертвою», — повідомили в поліції, але обставини трагедії не повідомили.

Зникнення дівчини

Увечері 18 лютого поліція поінформувала зникнення неповнолітньої дівчини у Соборному районі Дніпра. Її місцеперебування було невідоме.

Зникла 14-річну Анастасія Ситнікова. / © Національна поліція Дніпропетровської області

Зникла 14-річну Анастасія Ситнікова. / © Національна поліція Дніпропетровської області

Як повідомлялося, ще одна 13-річна дівчинка зникла у Дніпропетровській області. Анастасія Міріна пішла з дому в селі Хащове та досі не повернулася. Зріст школярки - 165 см. Має худорляву статуру, руде волосся і сірі очі.

Нагадаємо, на початку лютого у Львівській області також знайшли мертвою 14-річну дівчинку. Вона 4 лютого вийшла з дому, прямуючи до школи, але там так і не з’явилася. Неповнолітню знайшли мертвою, розпочато кримінальне провадження.

Окрім того, днями у Чернівцях знайшли безвісти зниклу 13-річну школярку, яка вийшла зі школи, але додому не повернулася. Дитина стала жертвою викрадення. За даними слідства, невідомий заманив її у машину і не випускав. 37-річного чоловіка було затримано та повідомлено про підозру.

