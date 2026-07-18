Зниклого 8-річного хлопчика знайшли мертвим: що сталося з дитиною

Пошуки дитини на Буковині / © УДСНС України у Чернівецькій області

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У Чернівецькій області завершилися пошуки 8-річного хлопчика, який зник після того, як уночі 17 липня вийшов із дому та не повернувся. Тіло дитини без ознак життя виявили рятувальники під час обстеження прибережної лінії.

Про це повідомили в управлінні ДСНС у Чернівецькій області.

Пошукова операція тривала майже дві доби і завершилися страшною знахідкою на березі річки Прут.

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У ДСНС зазначили, що пошуки 8-річного жителя Чернівців були особливо складними, оскільки, за словами батьків, дитина мала особливості ментального розвитку, майже не розмовляла та погано чула.

До пошукової операції були залучені підрозділи ДСНС, Національної поліції, кінологічні розрахунки, оператори безпілотників, фахівці відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування «Львів», а також небайдужі громадяни.

© УДСНС України у Чернівецькій області

Загалом у пошуках брали участь 62 рятувальники та інші учасники операції, було задіяно 15 одиниць техніки, три плавзасоби, сім безпілотників і шість службових собак.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

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У поліції додали, що тіло загиблого буде направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, раніше рятувальники на Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика, якого шукали понад 3 доби.

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