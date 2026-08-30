Зниклу 15-річну дівчину знайшли мертвою: перші деталі від поліції і хто може бути вбивцею

Вбивство на Одещині / © Національна поліція України в Одеській області

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На Одещині завершилися пошуки 15-річної дівчини, про зникнення якої повідомила її мати. Неповнолітню виявили без ознак життя за межами населеного пункту, де вона проживала.

Про це інформує пресслужба поліції.

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До поліції звернулася мати 15-річної дівчини та повідомила про зникнення доньки. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «безвісти зникла» та розпочали пошуки.

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До пошукової операції залучили поліцейських, нацгвардійців і прикордонників. Місцевість обстежували за допомогою службових собак та безпілотника.

Сьогодні вдень дівчину знайшли за межами населеного пункту, де вона проживала. Її виявили на території сміттєзвалища, однак, на жаль, без ознак життя.

За попередніми даними, смерть могла настати внаслідок асфіксії. Водночас точну причину смерті має встановити судово-медична експертиза.

У ході пошукових та слідчих заходів правоохоронці встановили 19-річного односельця загиблої, який може бути причетний до її смерті. Молодика затримали у процесуальному порядку.

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Наразі з ним проводять необхідні процесуальні заходи.

Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу.

У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті суд покарав 13-річного підлітка, якого мати змусила позбавити життя її свекруху, щоб розрахуватися з боргами.

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Ми раніше інформували, що у Фастівському районі Київської області військового в СЗЧ підозрюють у тому, що він зарізав 17-річну дівчину.

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