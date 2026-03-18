Зниклу безвісти дівчину знайшли мертвою на Дніпропетровщині: що відомо

Пошук дівчини у Дніпропетровській області / © Фото з відкритих джерел

Реклама

16 березня Дніпропетровщину сколихнула звістка про зникнення молодої дівчини у місті Шахтарське. Пошукова операція за участю правоохоронців та спеціального кінологічного загону зі службовими собаками завершилася трагічною знахідкою.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Було зафіксовано, що 20-річна місцева жителька напередодні ввечері пішла з дому у невідомому напрямку і не повернулася.

Реклама

«Правоохоронці оперативно відреагували та залучили до пошуків Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін „Антарєс“», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляють ЗМІ, вже за пів години після виклику на місце події вирушила спеціальна група, до складу якої увійшли четверо волонтерів та чотири треновані службові собаки. Пошукові роботи розпочалися одразу після їхнього прибуття до Шахтарського.

Для оптимізації процесу та максимального охоплення території учасники пошуків розділилися.

«Було сформовано дві групи за участі кінологів, їхніх помічників та поліцейських. За короткий час обстежили значну територію — сміттєзвалище, лісосмуги, зарості очерету та інші складні ділянки», — звітують учасники операції.

Реклама

У певний момент виникла надія на швидке виявлення дівчини: одна зі службових собак гостро відреагувала на запах людини в густих очеретах. Кінологи негайно перевірили цей сигнал, проте з’ясувалося, що слід привів до стороннього чоловіка — місцевого рибалки.

Невдовзі собаки вивели рятувальників на новий слід, який виявився фатальним.

Приблизно за 80 метрів від місця, де перебував рибалка, у водоймі було знайдено тіло зниклої 20-річної дівчини. Загалом від початку безпосередньої роботи кінологів на місцевості до виявлення загиблої минуло менше ніж дві з половиною години.

Наразі правоохоронні органи проводять необхідні слідчі дії для встановлення точних причин та всіх обставин смерті молодої жительки Шахтарського.

Реклама

Нагадаємо, у Дніпрі 18 лютого поліція повідомила про зникнення 14-річної дівчини у Соборному районі. Її місцеперебування залишалося невідомим, у зв’язку з чим були розпочаті пошуки.

Правоохоронці та громадськість шукали неповнолітню протягом двох днів. Згодом у поліції повідомили, що дівчину знайшли мертвою, однак обставини трагедії наразі не розголошуються.

Також, на початку лютого у Львівській області також знайшли мертвою 14-річну дівчинку. Вона 4 лютого вийшла з дому, прямуючи до школи, але там так і не з’явилася. Неповнолітню знайшли мертвою, розпочато кримінальне провадження.