Зникли дані у "Резерв+": чи потрібно йти до ТЦК

Застосунок "Резерв+" був створений для того, щоб спростити процес оновлення даних / © armyinform.com.ua

Реклама

Якщо у застосунку «Резерв+» зникли дані (відстрочка, військовий квиток), це зазвичай пов’язано з технічним збоєм, переоформленням відстрочки або тим, що дані не вніс оператор ТЦК у реєстр «Оберіг».

Про це повідомили в Міноборони.

У разі зникнення деяких даних спробуйте оновити дані в «Резерв+». Або зверніться до ТЦК з прохання внести в реєстр «Оберіг» чинну інформацію, надавши їм підтверджувальні документи.

Реклама

Вимога щодо оновлення даних не стосується військовослужбовців і жінок, які не стоять на військовому обліку. Цим категоріям українців, а також особам, віком до 18 років та старшим за 60 років, не потрібно завантажувати застосунок.

Що робити, якщо дані у «Резерв+» неправильні

Якщо відомості з реєстру «Оберіг», які з’явилися в застосунку «Резерв+», неактуальні, варто звернутися до територіального центру комплектування, де особа стоїть на обліку, пояснюють у Міноборони.

У відомстві зазначають, що причиною цього могли стати помилки працівників ТЦК при внесенні даних до реєстру.

Чи треба з’явитися до ТЦК після оновлення даних у «Резерв+»

У Міноборони переконують: особа, яка внесла свої дані за допомогою «Резерв+», вже виконала обов’язок закону про оновлення персональної інформації. Після цього комунікувати з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки з цією ж метою не потрібно.

Реклама

Мобілізація в Україні — останні новини

Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що протягом останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації. З його слів, після 12,5 років війни це є нормальним явищем.

«Проблеми з набором людей на війну, після того, як війна триває вже 12,5 років, — це абсолютно закономірний розвиток подій», — заявив Буданов.

Зазначимо, що юристи розробили алгоритм дій для громадян, яких незаконно поновили на військовому обліку, наголосивши на необхідності письмового звернення до ТЦК перед поданням позову до адміністративного суду.

Частина відстрочок від мобілізації в Україні подовжується автоматично, але не для всіх. Уже 4 травня варто перевірити статус у «Резерв+».

Реклама

Новини партнерів