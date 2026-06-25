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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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23
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Зникли на Дністрі: на Буковині розгорнули пошуки трьох дітей та чоловіка

Дністер став місцем двох надзвичайних подій на Буковині: там зникли троє дітей та один дорослий.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пошукова операція на річці Дністер у Чернівецькій області

Пошукова операція на річці Дністер у Чернівецькій області / © ДСНС

У Чернівецькій області розгорнули пошукову операцію через зникнення чотирьох людей на річці Дністер. Під час відпочинку на воді зникли двоє дітей та чоловік, а також окремо ще один хлопець.

Про це повідомили в ДСНС України.

24 червня на Буковині сталися дві надзвичайні події на воді. У селі Репужинці під час купання зникли чоловік 1976 року народження та двоє дітей 2018 року народження. До пошукової операції залучили рятувальників ДСНС, правоохоронців із дронами та службовим собакою, медиків, а також місцевих мешканців, які допомагають власними човнами.

Водночас у селі Мошанець під час відпочинку біля річки зник хлопець 2010 року народження. Для посилення пошуків від ранку до операції також долучать групу водолазно-рятувальних робіт ДСНС із Хмельницької області.

У ДСНС вкотре наголосили на важливості дотримання правил безпеки під час перебування на воді.

«Батьки, в жодному разі не залишайте дітей без нагляду дорослих навіть на мить!» — закликали надзвичайники.

Нагадаємо, на Закарпатті кілька днів тривають масштабні пошуки 10-річного хлопчика, якого в селі Гетиня віднесло течією річки Тиса. До операції залучені рятувальники, поліція, водолази та дрони.

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Дата публікації
Кількість переглядів
23
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