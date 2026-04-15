На Рівненщині знайшли зниклого 4-річного Дмитрика

Реклама

Трагедія в селі Колки на Рівненщині, де на початку квітня зникли двоє маленьких братів, сколихнула всю область. У річці Горинь виявили тіло 2-річного хлопчика, а після тривалих багатоденних пошуків був знайдений мертвим і його 4-річний брат.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зникнення та пошуки двох маленьких хлопчиків на Рівненщині.

Що відомо про зникнення дітей на Рівненщині

У селі Колки Дубровицької громади Рівненської області 5 квітня зникли двоє братиків віком 2 і 4 роки. За словами 35-річної тітки дітей, близько 15:00 вони поїхали кататися на велосипеді та додому не повернулися.

Реклама

Того ж дня в річці Горинь вдалося знайти тіло дворічного Владислава та дитячий велосипед. До пошуків зниклого Дмитрика залучили правоохоронців, рятувальників, прикордонників, кінолога із собакою, а також родичів та місцевих жителів.

Зі слів бабусі, діти хотіли гойдатися на колесі, яке облаштували біля місцевої водойми, що розташована приблизно за 100 метрів від будинку. Як зникли двоє хлопчиків — ніхто не помітив.

4-річного Дмитра шукали понад 10 днів

Пошуки зниклого Дмитрика тривали понад 10 днів. Упродовж цього часу дитину шукали рятувальники, поліцейські, прикордонники та волонтери. Вони прочесали 224 гектари лісу й прибережних зон, використовуючи дрони та ехолоти.

Версія про утоплення була основною від початку, оскільки службовий собака одразу вивів кінологів до річки. Зрештою, 15 квітня водолази ДСНС виявили тіло дитини в річці Горинь, приблизно за кілометр від місця зникнення. Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії.

Реклама

© ДСНС

Що відомо про родину загиблих братів

Відомо, що загиблі хлопчики перебували під наглядом бабусі та тітки на Дубровиччині. Мати дітей на момент трагедії була на заробітках за кордоном.

Родина, в якій, крім загиблих, виховуються ще двоє старших дітей, походить із Дубенщини. Спочатку мати залишила їх на чоловіка та старшу доньку, але згодом дітей до себе забрала бабуся. У селі Колки цю сім’ю добре знають.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.