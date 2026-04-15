Зникнення дітей на Рівненщині: двох братів знайшли мертвими — подробиці моторошної трагедії
Понад десять днів сотні людей шукали 4-річного Дмитрика, тіло молодшого брата знайшли біля водойми у перший же день зникнення.
Трагедія в селі Колки на Рівненщині, де на початку квітня зникли двоє маленьких братів, сколихнула всю область. У річці Горинь виявили тіло 2-річного хлопчика, а після тривалих багатоденних пошуків був знайдений мертвим і його 4-річний брат.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зникнення та пошуки двох маленьких хлопчиків на Рівненщині.
Що відомо про зникнення дітей на Рівненщині
У селі Колки Дубровицької громади Рівненської області 5 квітня зникли двоє братиків віком 2 і 4 роки. За словами 35-річної тітки дітей, близько 15:00 вони поїхали кататися на велосипеді та додому не повернулися.
Того ж дня в річці Горинь вдалося знайти тіло дворічного Владислава та дитячий велосипед. До пошуків зниклого Дмитрика залучили правоохоронців, рятувальників, прикордонників, кінолога із собакою, а також родичів та місцевих жителів.
Зі слів бабусі, діти хотіли гойдатися на колесі, яке облаштували біля місцевої водойми, що розташована приблизно за 100 метрів від будинку. Як зникли двоє хлопчиків — ніхто не помітив.
4-річного Дмитра шукали понад 10 днів
Пошуки зниклого Дмитрика тривали понад 10 днів. Упродовж цього часу дитину шукали рятувальники, поліцейські, прикордонники та волонтери. Вони прочесали 224 гектари лісу й прибережних зон, використовуючи дрони та ехолоти.
Версія про утоплення була основною від початку, оскільки службовий собака одразу вивів кінологів до річки. Зрештою, 15 квітня водолази ДСНС виявили тіло дитини в річці Горинь, приблизно за кілометр від місця зникнення. Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії.
Що відомо про родину загиблих братів
Відомо, що загиблі хлопчики перебували під наглядом бабусі та тітки на Дубровиччині. Мати дітей на момент трагедії була на заробітках за кордоном.
Родина, в якій, крім загиблих, виховуються ще двоє старших дітей, походить із Дубенщини. Спочатку мати залишила їх на чоловіка та старшу доньку, але згодом дітей до себе забрала бабуся. У селі Колки цю сім’ю добре знають.
