На Полтавщині зникла ціла сімʼя: матір та дитину виявили мертвими в автівці

На місці трагедії

Поблизу села Старі Санжари правоохоронці дістали з водойми «ВАЗ» із тілами зниклих жінки та дитини.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління національної поліції в Полтавській області.

До пошукової операції, яка тривала дві доби, залучали понад 100 працівників поліції — кінологів зі службовими собаками, оперативників, особовий склад Полтавського райуправління, а також квадрокоптери.

Після виявлення авто водолази дістали тіла загиблих із води. Їх направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Пошуки зниклого чоловіка ще тривають.

Нагадаємо, полтавська поліція розшукувала безвісти зниклих Руслана та Олену Гутевичів, 1987 року народження, і їхнього малолітнього сина Руслана Звонкова, 2020 року народження.

За даними правоохоронців, 2 жовтня сім’я виїхала з дому на автомобілі «ВАЗ» 2110 червоного кольору у напрямку села Ліщинівка Кобеляцького району. Останній раз авто бачили близько 3.30 у селі Мачухи Полтавського району. Після цього зв’язок із сім’єю зник.