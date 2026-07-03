Знищено літаки, які бомбили Україну: СБУ масовано вгатила по ангарах з винищувачами РФ в Криму

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Служба безпеки України знову уразила ангари з винищувачами на військовому аеродромі «Саки» в Криму у межах 40-денної операції впливу на РФ. Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами.

Про це повідомили в СБУ.

«Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, СБУ завдала успішного удару безпілотниками по військових аеродромах "Саки" та "Гвардейское" в тимчасово окупованому Криму», — йдеться у повідомленні.

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На аеродромі «Саки» уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких перебували винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.



Нагадаємо, це вже другий удар СБУ по аеродрому «Саки» за поточний тиждень.

Військові аеродроми «Саки» та «Гвардейское» є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму. Саме звідти регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по території України та забезпечують дії російського угруповання на південному напрямку.

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