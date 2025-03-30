Знищення крейсера "Москва": речник ВМС уточнив роль США у завданні ракетного удару

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук / © Дзеркало тижня. Україна

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Операція зі знищення корабля-флагмана Чорноморського флоту крейсера «Москва» була повністю спланована і виконана виключно Військово-морськими силами ЗСУ.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону, коментуючи інформацію видання The New York Times про те, що ця атака буцімто розлютила деяких американських політиків, бо «українці не попередили їх про це».

За його словами, ця інформація американського видання не відповідає дійсності, зокрема в контексті отримання координат російського корабля від американської сторони.

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«Ми не отримували ніяких координат щодо місцезнаходження крейсера „Москва“ і операція щодо знищення цього корабля-флагмана Чорноморського флоту була повністю спланована і виконана виключно Військово-морськими силами», — запевнив Плетенчук.

Речник ВМС наголосив, що завдання вогневого ураження погоджувалося виключно з українським вищим керівництвом.

«Інформація щодо координації і надання точної інформації місцезнаходження [крейсера “Москва“] не відповідає дійсності. Так само, як і інформація щодо того, що це необхідно було погоджувати», — підсумував він.

Нагадаємо, в розслідуванні NYT щодо ролі американців в українських операціях проти Росії йдеться про те, що американські посадовці розлютилися, коли Україна успішно завдала удару по російському крейсеру «Москва».