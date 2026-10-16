Знищення Су-34: в РФ істерика після удару "Нептунів", вимагають терміново відвести авіацію від кордонів

«Нептун» / © Міністерство оборони України

Реклама

В ніч проти 15 жовтня Сили оборони України завдали удару крилатими ракетами «Нептун» по військовому аеродрому «Борисоглебск» у Воронезькій області РФ, що приблизно за 267 км від кордону з Україною. Внаслідок атаки пошкоджено шість винищувачів-бомбардувальників Су-34М та технічне обладнання.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що внаслідок удару чотири літаки Су-34 були знищені, а ще два — пошкоджені. Опубліковані супутникові знімки також зафіксували пошкодження чотирьох літаків на аеродромі.

Реклама

Один з російських військових блогерів, коментуючи «приліт», визнав необхідність посилення протиповітряної оборони для захисту авіації поблизу українського кордону. За його словами, російські збройні сили можуть зберегти свої авіаційні активи лише шляхом тимчасового виведення всієї фронтової, далекої та військово-транспортної авіації за межі радіуса 400 км від міжнародного кордону України.

Американські аналітики зауважують, що російські збройні сили регулярно використовують винищувачі-бомбардувальники Су-34М для ракетних ударів і атак керованими авіабомбами по Україні.

«Це дозволяє російським збройним силам здійснювати більше бойових вильотів під час серій ударів, продовжуючи термін служби двигунів літаків та споживаючи менше авіаційного палива», — йдеться у звіті.

В ISW зауважують, якщо Україна змусить російську авіацію діяти далі від кордону, то Сили оборони матимуть більше часу для виявлення ворожих вильотів і приведення протиповітряної оборони в готовність. Це потенційно допоможе зменшити руйнівні наслідки російських ракетних атак, підсумували в Інституті.

Реклама

Нагадаємо, в ніч проти 15 жовтня ракети атакували військовий аеродром «Борисоглебск», де базуються носії керованих авіабомб (КАБів). Українські військові підтвердили удари береговим ракетним комплексом «Нептун».

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки знищено чотири літаки Су-34, ще два — уражено. За його словами, літаки були готові до нових атак на Україну та споряджені авіабомбами.

Новини партнерів