ЗСУ уразили низку важливих військових та енергетичних об’єктів РФ – подробиці

У ніч проти 7 вересня Сили оборони України завдали низку успішних ударів по важливих військових об’єктах на території Росії. Були уражені нафтопровід, нафтопереробний завод та місця дислокації окупаційних військ.

Про це повідомили у Генеральному штабі України у Facebook.

За даними Генштабу, уражено лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) «8-Н», розташовану біля населеного пункту Найтоповичі в Брянській області. Ця станція є частиною магістрального нафтопроводу «Стальной конь», що має стратегічне значення для російської армії, оскільки використовується для транспортування пального. Її річна потужність перекачування становить 10,5 мільйона тонн нафти.

Крім того, підтверджено ураження Ільського нафтопереробного заводу (НПЗ), розташованого в Краснодарському краї. Це підприємство щороку переробляє 6,42 мільйона тонн нафти, забезпечуючи пальним збройні сили РФ.

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Також, за повідомленням Генштабу, було завдано успішних ударів по місцях зосередження особового складу та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дрони атакували два російські нафтопереробні заводи – Волгоградський НПЗ та підприємство у Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край). Атаку на заводу у Слов’янську-на-Кубані зняли на відео.