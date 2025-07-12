Знищений приватний житловий будинок: мер Луцька розповів про наслідки нічного обстрілу

Наслідкиу удару по Луцьку

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В результаті ворожого удару у Луцьку був знищений окремий приватний житловий будинок.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук

Крім того, в окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

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«Було займання приватного автомобіля. Решта інформації щодо збитків уточнюється», — заявив Поліщук.

Станом на зараз інформації щодо загиблих немає.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 12 липня завдали масованого ракетно-доронового удару по Україні.

Ми раніше інформували, що у Росії в ніч проти 12 липня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

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