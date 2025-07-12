ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Знищений приватний житловий будинок: мер Луцька розповів про наслідки нічного обстрілу

Ракетний удар уночі 12 липня спричинив знищення приватного будинку в Луцьку.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідкиу удару по Луцьку

Наслідкиу удару по Луцьку

В результаті ворожого удару у Луцьку був знищений окремий приватний житловий будинок.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук

Крім того, в окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

«Було займання приватного автомобіля. Решта інформації щодо збитків уточнюється», — заявив Поліщук.

Станом на зараз інформації щодо загиблих немає.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 12 липня завдали масованого ракетно-доронового удару по Україні.

Ми раніше інформували, що у Росії в ніч проти 12 липня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie