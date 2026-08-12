Знищений вщент ТЦ та вбиті люди: РФ масовано атакувала Україну ракетами і БПЛА, у небі досі загроза (мапа)

Атака на «Епіцентр» / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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У ніч проти 12 серпня Росія масовано атакувала українські міста ракетами та дронами. Під ударом опинилися об’єкти критичної та цивільної інфраструктури — житлові будинки, торговельний центр «Епіцентр», припарковані авто.

Що відомо про наслідки російської атаки 12 серпня та яка загроза досі зберігається — читайте на ТСН.ua.

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Що летіло на Україну і скільки: звіт від ПС

За інформацією Повітряних сил, від 18:00 11 серпня та протягом ночі 12 серпня противник атакував Україну:

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балістичною ракетою Іскандер-М,

протирадіолокаційною ракетою Х-31П,

керованими авіаційними ракетами Х-35 із.

Випускали ракети із Ростовської області та з акваторії Чорного моря.

Також атакував 138 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару ворога був на Сумщині та Одещині.

«Попередньо станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у заяві.

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На жаль, зафіксовано влучання росіян на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на 2 локаціях.

Атака РФ на Запоріжжя

У ніч проти 12 серпня росіяни завдали удару по Запоріжжю. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що поцілили по торговельному центру «Епіцентр» в одному зі спальних районів міста. Після влучання виникла масштабна пожежа.

Окрім того, внаслідок атаки було пошкоджено приватний будинок: вибито вікна, пошкоджено ворота та паркан. Пожежу рятувальники вже ліквідували.

Через російську атаку близько 1200 споживачів в одному з районів Запоріжжя залишилися без електроенергії.

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Попередньо, внаслідок атаки Росії постраждалих немає.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Удар ворога по Одесі

Також під ударом ворога була Одеса. Вранці окупанти атакували місто, пошкодивши інфраструктуру. Тривога лунала від 06:14 до 06:21.

Керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак розповів про наслідки. За його словами, без постраждалих.

«Від самого ранку ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Один житловий будинок зазнав руйнувань. Комунальні служби оперативно прибрали територію та закрили всі віконні отвори», — наголосив чиновник.

За даними рятувальників, внаслідок атаки виникла пожежа в квартирі на п’ятому поверсі 10-поверхівки, яку оперативно ліквідували.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Наслідки атаки по Херсону

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що протягом минулої доби під ударом були чотири населені пункти Херсонської громади.

Також під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Придніпровське, Садове та Степанівка.

«Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, цивільні автомобілі, складське приміщення», — написав він.

За його словами, є загиблі та поранені. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді загинуло 2 людини, 11 — дістали поранення.

Російські дрони атакують Україну: де є небезпека

У низці областей станом на 10:05 оголошена повітряна тривога. Майже пів країни «почервоніло» через загрозу дронів.

За даними ПС, групи реактивних дронів летять:

на північ Київщини з Чернігівщини.

на півдні Кіровоградщини — північним курсом.

на Полтавщині — поблизу н.п Семенівка, в західному напрямку.

один реактивний БпЛА на півночі Дніпропетровщини — курс на Полтавщину.

на Одесу з акваторії Чорного моря.

на Бориспіль, Бровари.

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