Знищив цілу роту росіян, будучи в облозі: історія піхотинця, який п’ять місяців тримав позицію у повному оточенні

Лейтенант Віктор Свистун з позивним «Бумер» / © Українська правда

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Пять місяців у повному оточенні, ближні бої на відстані 5 метрів, ампутація кінцівки побратиму звичайним ножем та понад сотня знищених окупантів. Історія 37-річного лейтенанта 108-ї окремої Кодацької бригади ТрО Віктора Свистуна на позивний «Бумер» вражає своєю надлюдською стійкістю.

Офіцер та його група опинилися в глухій облозі в одному з населених пунктів на Запорізькому напрямку одразу після Нового року. Прорватися до своїх бійцям вдалося лише на початку червня 2026 року. Про це йдеться у статті «Української правди».

«Ціна мого життя мала бути високою»

Віктор Свистун — досвідчений військовий. До повномасштабного вторгнення він служив у спецпідрозділі «Циклон», де боровся з антитерором, а у 2022 році свідомо перевівся в піхоту, прагнучи бути на найважчих ділянках фронту. Коли росіяни затисли його групу в селі й запропонували здатися, офіцер навіть не розглядав такий варіант.

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«Я подумав: якщо все йде до того, що мене вб’ють, то ціна мого життя для ворога має бути дуже високою. Я маю знищити максимальну кількість противника», — згадує лейтенант.

За словами «Бумера», бої точилися на катастрофічно коротких дистанціях — у середньому 5–7 метрів. Під час стрілецьких сутичок офіцер ставив засічки на прикладі свого автомата. Коли їхня кількість перевалила за 100, він просто перестав рахувати. За ліквідацію «Бумера» російське командування оголосило полювання, передаючи його дані по раціях.

Ампутація ножем та виживання на фазанах

Умови в оточенні були екстремальними. Ворог постійно випалював позиції фосфором, труїв газом та атакував мінометами й FPV-дронами. Були періоди повного голоду, коли бійцям доводилося ловити фазанів і практично сирими обсмажувати їх на окопних свічках. Проте найважчим випробуванням став порятунок пораненого товариша — штурмовика «Кочерги» з 225-го ОШБ.

Через неможливість зняти турнікет у бійця почалася гангрена. Віктору довелося самотужки, в польових умовах, ампутувати побратиму руку до ліктя за допомогою звичайного ножа.

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Окрім цього, «Бумер» сам діставав осколки з власного тіла мультитулом, а вже після виходу з облоги лікарі виявили у його стегні кулю, яку військовий спочатку прийняв за звичайний фурункул.

«Нещодавно з мене витягли кулю. Я навіть не знав, що вона рикошетом залетіла мені у стегно. Нам скидали медикаменти, антибіотики, знеболювальні, і, мабуть, тому м’яз не запалювався. А коли я вийшов (з позиції, з оточення — ред.), через кілька днів почалось запалення в нозі. Я спочатку думав, що це фурункул, а виявилося — куля. Я навіть не можу сказати, коли саме вона там могла опинитися, бо у нас було дуже багато контакту з ворогом», — розповів воїн.

Постачання БК та технічної води групі періодично забезпечували українські важкі дрони-бомбардири Vampire та Nemesis, які також скидали додаткові батареї для заряджання рацій.

Лейтенант Віктор Свистун з позивним «Бумер» / © Українська правда

Легендарний прорив: 60 кілометрів у формі ворога

Успішну операцію з евакуації командування розробило на початку червня. Перед відходом «Бумер» ретельно замінував усю позицію протитанковими та протипіхотними мінами.

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Щоб пробитися через щільні бойові порядки окупантів, українські захисники пішли на хитрощі: вони переодяглися у трофейну російську форму. Видавали себе за ворожу ДРГ і рухалися виключно таємними тропами противника. За шість днів бійці пішки подолали приблизно 60 кілометрів зигзагами через поля та посадки, уникаючи прямих вогневих контактів.

Наразі лейтенант Віктор Свистун перебуває на реабілітації. Попри перенесені жахи, офіцер наголошує, що його впевненість у перемозі зараз навіть більша, ніж у 2022 році, адже він на власні очі побачив низький бойовий дух та колосальні втрати російської армії.

Після відновлення «Бумер» планує повернутися до строю, щоб передавати свій унікальний бойовий досвід новобранцям.

Раніше ми писали про те, як медсестра знищила окупантів пострілом з гранатомета і врятувала підрозділ від оточення.

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