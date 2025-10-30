Знищив зброю, щоб приховати злочини: екскомандиру "Беркуту" оголосили вирок

Беркут / © facebook.com/oleksandr.aronets

Реклама

Колишнього командира київського полку «Беркут» засудили до 10 років позбавлення волі за організацію знищення речових доказів у справі про злочини на Майдані 20 лютого 2014 року. Екскерівник скористався службовим становищем, щоб приховати сліди розстрілів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За його наказом вивезли та розрізали 24 автомати АКМС, снайперську гвинтівку Драгунова та інші рушниці. Маркування зброї видалили, а її частини приховали у річці Віта, щоб не дати слідству встановити їхній зв’язок із вбивствами. Також зникли службові документи підрозділу, що значно ускладнило ідентифікацію конкретних виконавців злочинів.

Реклама

Суд ухвалив вирок заочно, оскільки засуджений переховується від правосуддя. Окрім 10 років ув’язнення, він має відшкодувати державі близько 680 тис. грн матеріальної шкоди.

Ексочільника київського «Беркуту» заочно засудили до 10 років за знищення доказів розстрілів учасників Революції Гідності. / © Офіс Генерального прокурора

«У 2023 році за аналогічними обставинами до 10 років ув’язнення вже засуджено його співучасника, який безпосередньо знищував зброю. Вирок набрав законної сили», — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, після Революції гідності Кусюк утік до Криму, а потім — до Росії. Генпрокуратура України оголосила його в розшук і підозрюють його в безпосередньому керуванні розгону Майдану 30 листопада 2013-го.

На запит Генеральної прокуратури Росія відмовилася заарештовувати та проводити екстрадицію колишнього командира київського полку міліції спеціального призначення «Беркут» Сергія Кусюка. У Москві це пояснили тим, що Кусюк нині вже — громадянин Російської Федерації, а своїх вони не видають.

Реклама

Раніше повідомлялося, навколо розформування підрозділу ударних безпілотних систем розгорівся скандал. Відреагувало керівництво ДПСУ та очільник Сил безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді.