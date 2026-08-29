- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
Зниження мобілізаційного віку до 55 років: у Зеленського дали відповідь і заговорили про зміни
В Україні зараз не планують знижувати верхню межу мобілізаційного віку до 55 років. Водночас у пріоритеті запровадження чіткого терміну військової служби та поступовий перехід до контрактної армії.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час зустрічі з журналістами.
«Щодо зменшення верхньої межі мобілізаційного віку до 55 років я нічого не чув. Наразі таких планів, наскільки мені відомо, немає», — сказав він.
За словами представника ОП, Україна має поступово рухатися до моделі контрактної армії. Адже така модель має передбачати зрозумілі для військовослужбовців умови і терміни служби.
«Щодо термінів служби, я абсолютно підтримую чіткий і зрозумілий термін служби. Це підтримує Президент, і ми постійно шукаємо формат вирішення цього питання», — наголосив Паліса.
Мобілізація в Україні — останні новини
Раніше секретар оборонного комітету ВРУ Роман Костенко заявив, що в Генштабі обговорюють запровадження обмежень щодо призову громадян старше 50 або 55 років. Втім, він додав, що зараз «жодних ініціатив щодо цього питання у парламенті не зареєстровано».
Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що щомісяця потрібно мобілізовувати щонайменше 30 тисяч осіб, аби зберегти державність і сформувати умови для розвитку країни.