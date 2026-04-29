Зниження мобілізаційного віку: експерт пояснив ключові умови для України

Зниження мобілізаційного віку

Зниження мобілізаційного віку в Україні потребує виваженого підходу, належної підготовки військових і максимального збереження їхніх життів.

Про це каже військовий журналіст і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі «Київ24».

Міжнародний досвід, за його словами, демонструє, що залучення молодших військовослужбовців може бути ефективним. Зокрема, у США та Ізраїлі до виконання бойових завдань активно долучають молодь від 19 років.

Водночас, за його словами, ключовим фактором залишається не вік як такий, а якість підготовки та управління підрозділами. Без належного вишколу та продуманого командування такі рішення можуть призвести до невиправданих втрат.

Експерт підкреслює, що держава має забезпечити системну підготовку військових, аби вони могли ефективно виконувати бойові завдання і водночас мінімізувати ризики для життя.

Зниження мобілізаційного віку в Україні: що відомо

На тлі цих обговорень командир взводу 13-ї бригади НГУ «Хартія» Юрій Бутусов виступив із пропозицією переглянути підходи до мобілізації та знизити мобілізаційний вік до 23 років.

Дискусія навколо цього питання триває і, як зазначають експерти, рішення має враховувати як потреби фронту, так і довгострокові наслідки для суспільства та армії.

