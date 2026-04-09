В Україні дешевшає пальне, проте експерти дають невтішні прогнози

Ситуація на українських заправках залишається нестабільною. Поки світові ціни на нафту демонструють перші ознаки зниження, що вже дозволило окремим вітчизняним мережам оновити цінники, закриття Ормузької протоки створює загрозу глобального дефіциту палива.

Українська влада запевняє, що запасів пального вистачить для ЗСУ та посівної, проте експерти попереджають про можливі цінові стрибки, якщо воєнна напруженість на Близькому Сході триватиме до осені.

В уряді розповіли, коли здешевшає пальне

Попри високу вартість пального в Україні, на світових ринках почалося здешевлення нафти. Своєю чергою, це дало перший поштовх для перегляду цінників на вітчизняних АЗС. За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, падіння котирувань на міжнародних біржах має безпосередньо відобразитися на українських заправках.

Вона зауважила, що державна мережа «Укрнафта» вже почала поступово знижувати ціни на бензин і дизель. Очікується, що за умови збереження такої динаміки в світі, приватні мережі також будуть змушені переглянути свою цінову політику.

В уряді запевняють, що наразі дефіциту пального в країні немає.

«Ситуація з наявністю палива стабільна. У березні забезпечено рекордні за останні 5 років обсяги постачання. Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні», — зазначила Свириденко.

Яка ситуація на українських АЗС 9 квітня

Зранку 9 квітня на українських АЗС почало дешевшати пальне. За даними моніторингу «Главком», середня вартість бензину А-95 знизилася до 74,07 грн/л. Зокрема, на заправках KLO він здешевшав на 1,40 грн.

Середня ціна дизельного пального в Україні наразі становить 91,04 грн. Більшість мереж, як-от UPG, ОККО та WOG, знизили вартість ДП приблизно на гривню. Найдешевший дизель пропонують на заправках «Укрнафта», де ціни на звичайний А-95 та преміальний Energy становлять до 69,90 грн/л. Загалом у цій мережі дизель здешевшав на 1 грн, а бензин — на 3 грн.

Інші АЗС на ринку, як-от OKKO, WOG та SOCAR, переважно зафіксували вчорашні показники. Наприклад, в Одесі на OKKO дизель коштує 92,90–95,90 грн/л, а ціна бензину не змінилася, повідомляють журналісти Новини.LIVE.

У Києві дизель здешевшав приблизно на 2 грн (90,00–96,00 грн/л), тоді як бензин здебільшого залишився на колишньому рівні. На станціях UPG А-95 здешевшав на 90 копійок. У Харкові цінники майже не змінилися.

Проте ситуація із пальним неоднозначна. Деякі мережі АЗС, навпаки, підняли ціни. У Дніпрі та Запоріжжі на окремих заправках вартість пального дещо зросла.

Загалом по країні ціни на А-95 коливаються від 57,99 до 80,99 грн/л, а дизельне пальне коштує від 86,90 до 96,00 грн/л.

Ціна на автогаз залишається стабільною, його у більшості регіонів продають по 46,00–49,99 грн/л. Серед основних операторів найдешевші пропозиції наразі в «Укрнафти», тоді як на SOCAR та WOG зберігаються найвищі ціни.

Чи буде дефіцит пального в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит дизеля є головним ризиком для українського паливного ринку. За його словами, ситуація зумовлена нестабільністю постачань через блокування Ормузької протоки.

Попри початок її розблокування, обсяги майбутнього імпорту залишаються невідомими, тому держава вже зараз домовляється з постачальниками про пріоритетне забезпечення ЗСУ, аграріїв під час посівної та населення.

«Ми всі сьогодні в такій ситуації через блокування Ормузької протоки. Зараз вона відкривається, але незрозуміло, в яких обсягах буде постачання. Домовляємось наперед з деякими постачальниками, адже в нас посівна, в нас ЗСУ, люди. Головна проблема наразі — це дизель», — зазначив глава держави під час брифінгу.

Президент зазначив, що уряд намагається стримати ціни на бензин, які демонструють різке зростання. Наразі влада орієнтується на те, щоб вартість пального не перетнула межу в 100 гривень за літр. Для стабілізації ситуації тривають переговори з міжнародними партнерами щодо гарантованих обсягів постачання.

Також глава держави зауважив, що Україна домовилася з низкою держав про створення резервів пального, яких вистачить щонайменше на рік у разі світового дефіциту. За його словами, країна вже подолала найскладніші етапи без нестачі дизеля. Надалі наявні запаси розподілятимуть за пріоритетністю, де ключовим напрямком залишається забезпечення потреб ЗСУ.

Іран закрив Ормузьку протоку — деталі

Іран знову заблокував протоку для нафтових танкерів після ударів Ізраїлю по Лівану. Тегеран звинуватив США в порушенні домовленостей про припинення вогню, які нібито передбачали припинення атак на «Хезболлу».

За даними ABC News, іранська влада вже попередила судна в Перській затоці — спроби пройти протоку без дозволу призведуть до їхнього переслідування та знищення.

Ситуація залишається критичною для світового енергоринку. До початку конфлікту через цей шлях щодня проходило близько 138 кораблів, тоді як після оголошення перемир’я 8 квітня — лише три.

Перекриття протоки, через яку транспортується п’ята частина світової нафти та газу, залишається головним важелем впливу Ірану в протистоянні з Ізраїлем та США. Додаткову напруженість створює заява Тегерана про збиття невідомого дрона у своєму повітряному просторі.

США планують спільне підприємництво в Ормузькій протоці та висувають ультиматуми союзникам

Тим часом президент США Дональд Трамп планує ведення «спільного бізнесу» з Іраном в Ормузькій протоці. Про це він сказав після того, як заявив про «повну перемогу» над Іраном.

«Ми думаємо про створення спільного підприємства. Це спосіб подбати про її безпеку — а також убезпечити її від багатьох інших людей», — заявив Трамп.

Водночас Вашингтон вимагає від європейських союзників по НАТО найближчими днями чіткого плану гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. США наполягають на активній участі міжнародної коаліції (куди входять понад 40 країн) у розблокуванні шляху, через який постачається значна частина світової нафти.

Трамп уже розкритикував Альянс за недостатню підтримку в пікові моменти конфлікту, а держсекретар Марко Рубіо наголосив, що союзники мають довести свою цінність для США.

Тим часом, якщо буде припинено вогонь між США та Іраном строком на два тижня, це дозволить відкрити Ормузьку протоку. У такому разі Іран та Оман будуть стягувати плату за прохід суден.

Експерти дають невтішні прогнози

Директор Консалтингової групи «А95» Сергій Куюн прогнозує, що вартість пального в Україні може піднятися до позначки від 150 до 200 гривень за літр. За словами експерта, така ціна ймовірно буде на паливному ринку, якщо війна на Близькому Сході затягнеться до осені.

Водночас він попереджає, що у разі такого сценарію чимало українських АЗС закриються, адже люди не зможуть дозволити собі заправляти автомобілі.

Тим часом засновник інвесткомпанії FinPoint Сергій Будкін попереджає, що війна в Перській затоці може спровокувати серйозну кризу на ринку авіаційного пального, яка безпосередньо зачепить Україну, повідомляють Новини.LIVE. Він зазначає, що вартість палива для бойової авіації, зокрема для літаків F-16 та Mirage, вже зросла майже вдвічі, що створює значне навантаження на державний бюджет.

Окрім фінансових труднощів, існує ризик запровадження лімітів на пальне в Європі, що може обмежити постачання для українських Повітряних сил.

Водночас паливний експерт Дмитро Льоушкін у коментарі УНІАН розповів, що якщо судноплавство в Ормузькій протоці відновлять, нафта може подешевшати до 70 доларів за барель, проте через попит з боку Китаю та потребу у відновленні логістики цей процес триватиме близько трьох місяців.

За такого сценарію протягом півтора місяця дизель на преміальних заправках може впасти в ціні до 75 грн/л, а бензин — до 60 грн/л. У бюджетних мережах вартість пального буде ще на 5 гривень нижчою. Очікувати суттєвого зниження варто не раніше літа.

Нагадаємо, раніше експерт паливного ринку, директор Консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн розповів, як ціна пального впливає на ціни у супермаркетах.

