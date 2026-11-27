Чорна п’ятниця / © ТСН

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Чорна п’ятниця зачаровує величезними знижками, проте за яскравими цінниками часто ховаються маркетингові хитрощі. Магазини можуть штучно завищувати вартість товарів перед розпродажем, таким чином змушуючи людей нас платити звичайну ціну з ілюзією економії.

Про це йшлося в ефірі телеканалу «Київ24».

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Ведуча навела приклад із купівлею наручного годинника на Чорну п’ятницю. За її словами, на ціннику покупець може побачити, що вартість товару нібито знизили від 2 990 до 1 499 грн — майже на 50%.

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«Наш мозок, він миттєво реагує на червоний колір і на велику різницю. Перша ціна, вона стає для нас таким емоційним якорем і стандартом дороговизни. І коли ми бачимо півтори тисячі гривень, то ми думаємо не про те, скільки грошей ми витратимо, а скільки ми заощадимо, а це половина», — пояснила телеведуча.

Втім, реальна історія з ціною цього товару може бути зовсім іншою. Протягом вересня та жовтня годинник продавався за 1 499 грн — тобто саме за тією ціною, яку покупцеві презентують як акційну. Маркетологи знають, що під час Чорної п’ятниці споживачі шукають не просто потрібний товар, а саме вигідну знижку. Тому за один-два тижні до розпродажу вартість можуть штучно підняти, наприклад, удвічі — до 2 999 грн. А під час акції ціну знову повертають до попередніх 1 499 грн.

«А що ж відбувається насправді? Магазин не скинув ні копійки, ви купили річ за її звичайною вартістю, але з почуттям, наче ви виграли в якусь лотерею», — зауважила ведуча.

Як перевірити, чи реальні знижки у Чорну п’ятницю?

Щоб не потрапити на подібну маркетингову хитрість, варто перевіряти історію вартості товару. Для цього можна скопіювати артикул моделі та знайти його в онлайн-агрегаторі цін. Там потрібно відкрити розділ на кшталт «Графік» або «Динаміка ціни». Якщо на графіку видно різкий стрибок вартості незадовго до розпродажу, а потім таке саме різке падіння, це може свідчити про штучне створення видимості великої знижки.

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Крім того, агрегатори цін допомагають порівняти пропозиції різних продавців і знайти той самий товар за нижчою ціною.

Водночас порівнювати потрібно не лише вартість. Два зовні однакові товари можуть відрізнятися матеріалами, функціональністю або комплектацією. Тому перед покупкою варто уважно вивчити характеристики товару: матеріали, склад, якість обробки та фурнітуру. Наприклад, у випадку з годинником важливо звернути увагу на матеріал ремінця, адже від нього залежать зносостійкість і комфорт під час використання.

Нагадаємо, цього року Чорна п’ятниця припала на 27 листопада. Проте в Україні розпродажі давно вийшли за межі однієї доби та перетворилися на цілий сезон знижок: кожен магазин самостійно визначає графік акцій, тому чимало продавців запустили вигідні пропозиції ще до офіційної дати в межах так званого Чорного тижня або продовжують їх аж до Кіберпонеділка 30 листопада. Традиція передріздвяного шопінгу зародилася в середині XX століття у США та поширилася в Україні на початку 2010-х років. Вона часто супроводжується маркетинговими хитрощами, тож покупцям варто заздалегідь відстежувати ціни на потрібні товари та уважно перевіряти умови кожної акції, щоб вигода була реальною.

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