Жодного резюме за пів року: названо професії, які українці оминають стороною

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На українському ринку праці спостерігається серйозний дисбаланс: доки одні вакансії мають шалений попит, інші залишаються абсолютно незатребуваними.

У Державній службі зайнятості назвали спеціальності, які за перші пів року 2026-го не отримали жодного відгуку від кандидатів.

За перше півріччя роботодавці запропонували через Державну службу зайнятості понад 240 тисяч робочих місць, з яких закрити вдалося трохи понад половину — 131,5 тисячі. Водночас офіційний статус безробітного за цей період отримали 230 тисяч українців.

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Головною причиною, чому сотні тисяч людей досі залишаються без діла, є банальна невідповідність: навички й бажання кандидатів просто не збігаються з реальними вимогами компаній. Через це служба зайнятості робить ставку на перенавчання громадян, щоб допомогти їм стати затребуваними на ринку.

За ці ж шість місяців нову професію або підвищення кваліфікації за держпідтримки опанувало 37 тисяч людей. Більшість із них навчалася безпосередньо у спеціальних центрах профтехосвіти, а понад чотири тисячі осіб використали для здобуття знань державні ваучери.

І хоча загальний дисбаланс на ринку залишається значним, у деяких сферах робочі місця заповнюються дуже швидко та успішно. До них належать:

продавці продовольчих товарів (6,7 тис. укомплектованих вакансій);

водії автотранспортних засобів (6,2 тис.);

кухарі (3,3 тис.);

бухгалтери (2,7 тис.);

охоронці (2,4 тис.);

адміністратори (2,2 тис.).

Якщо ж виділити спеціальності, які цьогоріч регулярно пропонувалися роботодавцями, але так і не отримали жодного відгуку від кандидатів, то до цього переліку увійшли:

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машиніст автомотриси,

помічник машиніста електропоїзда,

поїзний електромеханік,

моторист,

машиніст установок збагачення і брикетування,

мийник літальних апаратів,

технік-метеоролог,

завідувач ветеринарної клініки.

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