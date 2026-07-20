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Жодного резюме за пів року: названо професії, які українці оминають стороною
Державна служба зайнятості назвала найбільш непопулярні професії в Україні, на які за перші пів року 2026-го роботодавці не отримали жодного відгуку від кандидатів.
На українському ринку праці спостерігається серйозний дисбаланс: доки одні вакансії мають шалений попит, інші залишаються абсолютно незатребуваними.
У Державній службі зайнятості назвали спеціальності, які за перші пів року 2026-го не отримали жодного відгуку від кандидатів.
За перше півріччя роботодавці запропонували через Державну службу зайнятості понад 240 тисяч робочих місць, з яких закрити вдалося трохи понад половину — 131,5 тисячі. Водночас офіційний статус безробітного за цей період отримали 230 тисяч українців.
Головною причиною, чому сотні тисяч людей досі залишаються без діла, є банальна невідповідність: навички й бажання кандидатів просто не збігаються з реальними вимогами компаній. Через це служба зайнятості робить ставку на перенавчання громадян, щоб допомогти їм стати затребуваними на ринку.
За ці ж шість місяців нову професію або підвищення кваліфікації за держпідтримки опанувало 37 тисяч людей. Більшість із них навчалася безпосередньо у спеціальних центрах профтехосвіти, а понад чотири тисячі осіб використали для здобуття знань державні ваучери.
І хоча загальний дисбаланс на ринку залишається значним, у деяких сферах робочі місця заповнюються дуже швидко та успішно. До них належать:
продавці продовольчих товарів (6,7 тис. укомплектованих вакансій);
водії автотранспортних засобів (6,2 тис.);
кухарі (3,3 тис.);
бухгалтери (2,7 тис.);
охоронці (2,4 тис.);
адміністратори (2,2 тис.).
Якщо ж виділити спеціальності, які цьогоріч регулярно пропонувалися роботодавцями, але так і не отримали жодного відгуку від кандидатів, то до цього переліку увійшли:
машиніст автомотриси,
помічник машиніста електропоїзда,
поїзний електромеханік,
моторист,
машиніст установок збагачення і брикетування,
мийник літальних апаратів,
технік-метеоролог,
завідувач ветеринарної клініки.
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В Україні зареєстрували петицію про чотириденний робочий тиждень без втрати зарплати, але HR-експерти вважають цю ідею нереалістичною через війну, дефіцит кадрів і потребу держави в максимальній економічній віддачі. На їхню думку, впровадження такої моделі потребує значних фінансових і законодавчих змін, що в умовах, коли всі ресурси кинуті на оборону, є практично неможливим.
Також фахівці назвали професії, які стануть найпопулярнішими найближчими роками.
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