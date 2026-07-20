ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
561
Час на прочитання
2 хв

Жодного резюме за пів року: названо професії, які українці оминають стороною

Державна служба зайнятості назвала найбільш непопулярні професії в Україні, на які за перші пів року 2026-го роботодавці не отримали жодного відгуку від кандидатів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Жодного резюме за пів року: названо професії, які українці оминають стороною

© ТСН

На українському ринку праці спостерігається серйозний дисбаланс: доки одні вакансії мають шалений попит, інші залишаються абсолютно незатребуваними.

У Державній службі зайнятості назвали спеціальності, які за перші пів року 2026-го не отримали жодного відгуку від кандидатів.

За перше півріччя роботодавці запропонували через Державну службу зайнятості понад 240 тисяч робочих місць, з яких закрити вдалося трохи понад половину — 131,5 тисячі. Водночас офіційний статус безробітного за цей період отримали 230 тисяч українців.

Головною причиною, чому сотні тисяч людей досі залишаються без діла, є банальна невідповідність: навички й бажання кандидатів просто не збігаються з реальними вимогами компаній. Через це служба зайнятості робить ставку на перенавчання громадян, щоб допомогти їм стати затребуваними на ринку.

За ці ж шість місяців нову професію або підвищення кваліфікації за держпідтримки опанувало 37 тисяч людей. Більшість із них навчалася безпосередньо у спеціальних центрах профтехосвіти, а понад чотири тисячі осіб використали для здобуття знань державні ваучери.

І хоча загальний дисбаланс на ринку залишається значним, у деяких сферах робочі місця заповнюються дуже швидко та успішно. До них належать:

  • продавці продовольчих товарів (6,7 тис. укомплектованих вакансій);

  • водії автотранспортних засобів (6,2 тис.);

  • кухарі (3,3 тис.);

  • бухгалтери (2,7 тис.);

  • охоронці (2,4 тис.);

  • адміністратори (2,2 тис.).

Якщо ж виділити спеціальності, які цьогоріч регулярно пропонувалися роботодавцями, але так і не отримали жодного відгуку від кандидатів, то до цього переліку увійшли:

  • машиніст автомотриси,

  • помічник машиніста електропоїзда,

  • поїзний електромеханік,

  • моторист,

  • машиніст установок збагачення і брикетування,

  • мийник літальних апаратів,

  • технік-метеоролог,

  • завідувач ветеринарної клініки.

Робота в Україні — останні новини

В Україні зареєстрували петицію про чотириденний робочий тиждень без втрати зарплати, але HR-експерти вважають цю ідею нереалістичною через війну, дефіцит кадрів і потребу держави в максимальній економічній віддачі. На їхню думку, впровадження такої моделі потребує значних фінансових і законодавчих змін, що в умовах, коли всі ресурси кинуті на оборону, є практично неможливим.

Також фахівці назвали професії, які стануть найпопулярнішими найближчими роками.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
561
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie