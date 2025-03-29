Жодного шансу на завершення війни: похмурий прогноз Портникова

Путін планує повернути війну в Україні / © ТСН.ua

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Зараз не існує жодного шансу, який би давав сподівання, що російсько-українська війна закінчиться в осяжному майбутньому. Навіть досягнуте зусиллями президента США Дональда Трампа перемир’я не означає, що через два роки нова війна не охопить Україну.

Такий похмурий прогноз зробив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу «Еспресо».

Він зауважив, що, попри передбачення деяких аналітиків, наступна атака Путіна після перепочинку не буде націлена на Європу — господар Кремля знову поверне російську агресію в Україну.

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«Росія за рік, півтора-два відновить свій воєнний ресурс, мобілізує ще людей в армію, закумулює гроші для того, щоб створити нову велику армію найманців. Тільки вдарить вона не по Європі, а знову по Україні, з новою силою, ракетами, дронами, нав нових напрямках», — зазначив журналіст.

Водночас Портников не виключає, що, окрім України, російська агресія може бути націленою на країни Балтії.

«Ви вже знаєте дату, коли знову доведеться пакувати тривожні валізи чи йти до ТЦК. Це через півтора-два роки після закінчення війни. Все дуже просто, ви, принаймні, своє життя можете планувати», — додав він

Нагадаємо, за прогнозом експертів Міжнародного валютного фонду, війна Росії проти України може завершитися в останні місяці 2025 року.