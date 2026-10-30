Мобілізація та ВЛК в Україні / © ТСН

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Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий підписав наказ про суттєве посилення контролю за роботою військово-лікарських комісій. Документ передбачає ретельну перевірку медичних висновків ВЛК, особливу увагу до хронічних захворювань та відповідальність лікарів за фіктивні рішення.

Про це розповів представник Головного управління комунікацій ЗСУ майор Дмитро Лиховій, повідомляє «Українська правда».

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«Михайло Драпатий підписав наказ про суттєве посилення контролю за роботою військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Наказ має на меті підвищити якість медичних оглядів військовозобов’язаних, унеможливити призов на військову службу громадян, які за станом здоров’я не можуть її проходити, а також запобігти проявам корупції під час мобілізаційних заходів», — розповів представник ЗСУ.

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За його словами, наказ передбачає ретельний моніторинг обґрунтованості рішень ВЛК. Зокрема, увагу приділятимуть ситуаціям, коли військовозобов’язаного визнавали придатним до служби, однак згодом ВЛК встановлювала його непридатність через захворювання, не пов’язані з проходженням служби.

Лиховій зазначив, що за фіктивні або недбалі медичні висновки відповідальність мають нести безпосередньо заклади охорони здоров’я та конкретні медичні фахівці.

Окремо, за його словами, посилять увагу до обстеження військовозобов’язаних із хронічними захворюваннями, які можуть загостритися вже в перші місяці служби.

Майор повідомив, що наказ Драпатого також передбачає постійний моніторинг рішень ВЛК. На підставі його результатів проводитимуть перевірки роботи військово-лікарських комісій.

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Крім того, для очільників та членів ВЛК при ТЦК та СП регулярно проводитимуть спеціальні навчальні курси. Зокрема, йдеться про ознайомлення із сучасними стандартами діагностики під час медичних оглядів.

Також, за словами Лиховія, посилюється контроль за діями посадових осіб ТЦК та СП під час направлення військовозобов’язаних на медогляди, оформлення відповідних документів та внесення інформації до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

«Ці рішення відповідають принципам, які головнокомандувач ЗС України оприлюднив у вересні. Серед них — чесна оцінка реального стану справ, готовність визнавати помилки та виправляти їх. Адже проблеми, які замовчують або ігнорують, лише поглиблюються», — акцентував представник ЗСУ.

Мобілізація в Україні — останні новини

В Україні готують масштабну реформу мобілізації та бронювання: до 1 грудня мають представити новий суспільний договір. Кабмін уже обмежив бронювання та встановив ліміти (до 95% для ОПК та енергетики, до 50% для міжнародних проєктів), а старі критерії критичності підприємств масово перевіряють. Обговорюється скасування частини відстрочок, зокрема для студентів і багатодітних батьків.

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Окрему дискусію викликала ідея «ротацій з бізнесом», за якої підприємства зможуть отримати повну бронь, якщо добровільно направлять частину працівників до армії.

Крім того, готуються жорсткі обмеження для ухилянтів і військових у СЗЧ, зокрема блокування рахунків, арешт майна та позбавлення права керувати транспортом.

Зауважимо, попри те, що мобілізаційний вік в Україні становить від 25 років, чоловіків віком 18-24 роки також можуть мобілізувати, якщо вони мають статус військовозобов’язаного, а не призовника. Це стосується колишніх обмежено придатних, які пройшли повторну ВЛК і були визнані придатними, випускників військових кафедр із офіцерськими званнями, а також звільнених працівників поліції та силових органів. Юристи також радять перевіряти свої дані в застосунку «Резерв+» через можливі системні помилки, які змінюють статус із призовника на військовозобов’язаного.

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