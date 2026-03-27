Жодних повісток онлайн: розробники застосунку “Резерв+” зробили важливу заяву

Електронних повісток в Україні не буде / © ТСН.ua

У мережі почала активно ширитися інформація про те, що вже від 1 квітня військовозобов’язаним українцям нібито почнуть надходити електронні повістки. Проте ця гучна новина виявилася хибною і не має нічого спільного з реальністю.

Про це офіційно повідомила команда застосунку «Резерв+».

Закони та функціонал застосунку

Розробники категорично заперечили чутки та пояснили, що в українському законодавстві взагалі не існує такого юридичного поняття, як електронна повістка онлайн. Відповідно, жоден державний сервіс чи застосунок не наділений повноваженнями формувати або надсилати подібні документи військовозобов’язаним громадянам.

Що стосується безпосередньо застосунку «Резерв+», то в ньому просто немає відповідного функціонала для розсилки «листів щастя». Ба більше, розробники запевняють, що жодних робіт над створенням чи впровадженням такої системи наразі навіть не ведеться.

Мета роботи «Резерв+»

Як пояснюють у команді, «Резерв+» має зовсім іншу філософію та логіку роботи. Цей інструмент створювався винятково для того, щоб забезпечити швидку та максимально прозору взаємодію громадян із державою без зайвої паперової тяганини та бюрократії. Завдяки йому українці можуть зручно оновлювати свої дані та отримувати доступ до необхідної інформації.

Фахівці закликають українців довіряти лише перевіреним офіційним джерелам та не піддаватися на маніпуляції. Усі повідомлення про розсилку повісток через смартфон вони називають свідомим викривленням фактів або звичайним непорозумінням.

«Ми послідовно рухаємося саме в цьому напрямку — робити сервіси зрозумілими, прозорими і такими, що економлять час. Тому всі повідомлення про електронні повістки в „Резерв+“ — це або непорозуміння, або свідоме викривлення інформації», — наголосили в команді застосунку.

Вручення повісток — останні новини

Напередодні в українському інформаційному просторі спалахнула чергова дискусія щодо військового обліку. Народна депутатка Юлія Яцик в ефірі припустила, що повістки можуть приходити в «Дію», назвавши це одним із можливих напрямків реформування роботи ТЦК та загального посилення мобілізації.

Однак пресслужба сервісу державних послуг зранку 27 березня оперативно відреагувала на ці резонансні заяви. У своєму офіційному телеграм-каналі представники «Дії» категорично запевнили, що команда Мінцифри не працює над подібним функціоналом і взагалі не планує його впроваджувати у майбутньому.

Позиція профільного міністерства з цього питання справді залишається незмінною. Кілька днів тому виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков також чітко наголосив, що впроваджувати електронні повістки в «Дії» чи будь-яких інших продуктах відомства ніхто не збирається.

Урядовець пояснив, що перетворення зручного сервісу на механізм примусу просто підірве довіру мільйонів користувачів платформи. Натомість головний фокус цифрової команди зараз спрямований на мінімізацію бюрократії та паперової тяганини для тих українців, які вже захищають країну.

Поки в мережі точаться суперечки про цифровізацію, на місцях запроваджують нові методи традиційного оповіщення. Зокрема, у Вінниці вирішили створити понад 30 спеціальних бригад, і тепер мобільні групи адресно вручатимуть повістки військовозобов’язаним мешканцям міста.

Відповідне розпорядження вже підписав міський голова Сергій Моргунов, долучивши до роботи ТЦК і поліції представників місцевої влади та голів ОСББ. Ці бригади передаватимуть виклики особисто в руки, а в разі відмови або відсутності людини вдома складатимуть спеціальний акт про неможливість вручення.