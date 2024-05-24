Зола і попіл: в чому різниця, коли яке добриво слід використовувати

В чому різниця між золою та попелом? Які рослини потрібно підживлювати попелом, а які — золою?

Зола відрізняється чорним відтінком і містить невеликі крупинки недогорілої речовини різного розміру. Попіл своєю чергою схожий на сірий пил, який утворюється після горіння сухого листя, паперу, трави чи допалювання самої золи.

Тобто якщо казати простими словами, то зола — це суміш із недогорілого вугілля та попелу.

Для чого використовують попіл

Попіл — мінеральний залишок, який утворюється після спалювання різних органічних речовин. Він є чудовою природною альтернативою вапняним і калійно-фосфорним добривам. Також у ньому міститься чимала кількість (до 30) мінеральних компонентів, зокрема й мікроелементів.

Деревний попіл — чудове джерело фосфору, калію та великої кількості інших мікроелементів (залізо, магній, бор, натрій, марганець). Всі вони потрібні рослинам для розвитку. Попелом добре підживлювати помідори, гарбузи, капусту й огірки, а ще буряк. Також садівники рекомендують підливати під корінь розчин із попелу смородини.

Крім цього, попіл допомагає розпушити землю, чим покращує її родючість.

Коли краще вносити попіл у ґрунт

Зазвичай попіл вносять на город навесні. Для цього використовують приблизно пів літра речовини (100-300 г) на один квадратний метр ділянки. Восени також рекомендовано вносити попіл, щоб збагатити піщаний або торфяний ґрунт. Після внесення добрива землю обов'язково поливають водою.

Городники стверджують, що вносити попіл можна як під час висаджування рослин, так і під час їхнього зростання.

Що посипають золою

Хоча зола досить цінне добриво, але вона не містить хлору, тому її рекомендують використовувати для підживлення рослин, які негативно реагують на цей елемент (суниці, полуниці, картопля, смородина). Добре відгукуються на таке добриво також капуста, гарбузи, буряк, огірки й помідори.

Золою посипають город та рослини, щоб створити природну межу для боротьби з дрібними шкідниками. Наприклад, якщо посипати цією речовиною листя сімейства хрестоцвітих, можна повністю захистити його від блішок. Деякі дачники стверджують, що суха зола допомагає боротися зі слимаками, тому що їм некомфортно по ній повзати.

Для зменшення кислотності ґрунту беруть 0,5 кг золи на один квадратний метр. А для підживлення рослин використовують розчин: 10 л води, 1 скл. золи, 200 мл столового оцту (9%). Розмішують добриво і дають постояти.

Золу "любить" абсолютна більшість городніх культур, чагарників, квітів, плодових дерев. Її не можна використовувати лише для підживлення моркви (тоді вона виросте кострубатою), чорниці й журавлини, рододендронів та гортензій (їм всім потрібні кислі ґрунти).

Навіщо використовують золу на городі

Деревна зола вважається найкращим комплексним добривом, адже вона містить калій, фосфор, кальцій та багато інших елементів, які необхідні для розвитку рослин. Якщо посипати золу на город, вона буде "працювати" там 2-4 роки.

Золу в жодному разі не змішують з мінеральними добривами, особливо азотними (аміачна селітра, сульфат амонію, амофос). Якщо проігнорувати цю рекомендацію, пройде хімічна реакція і садовий ґрунт втратить більшу частину азоту, який потрібен багатьом рослинам.

Також зола погано ладнає з азотно-фосфорними мінеральними добривами. В такому разі ефективність її використання значно знижується. А ще хімічний процес, який відбувається під час змішування, пошкоджує культури і сам ґрунт.

Із золою працює не кожне органічне добриво. Наприклад, її не можна поєднувати з пташиним послідом, адже це спровокує підвищення кислотності ґрунту. А ще вона "не дружить" із гноєм. Тому фахівці рекомендують вносити їх окремо (золу навесні, гній восени).

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