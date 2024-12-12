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Золкін, який "записує" полонених росіян, розповів, як змінилися погрози на його адресу

Золкін, який "записує" полонених росіян, розповів, як змінилися погрози на його адресу

Володимир Золкін

Золкін розповів, що у перші місяці повномасштабної війни хтось "викинув" в Інтернет особисті дані самого журналіста та його родини.

Український блогер і журналіст Володимир Золкін, який від початку повномасштабного вторгнення бере інтерв'ю в російських полонених, розповів, що регулярно отримує погрози на свою адресу від росіян.

Про це він сказав в інтерв’ю "Главкому".

"Пошукайте мене через "Яндекс" – і ви побачите, де я живу, де живуть моя дружина і донька, наші адреси і номера телефонів, на яких автомобілях ми їздимо. Це все опублікували ще в перші місяці повномасштабної війни. Погрози я отримую постійно", – зізнався блогер.

Золкін зауважив, що тон погроз росіян змінився: якщо раніше вони обіцяли, що "скоро за тобою прийдуть", то тепер кажуть "рано чи пізно".

"І це насправді смішна історія, бо раніше мені писали: "Скоро за тобою прийдуть". Я у відповідь почав цікавитися, що в розумінні росіянина означає слово "скоро". Нині ж ці погрози переформулювали: починають тепер з "рано чи пізно". Я розумію, що моє життя і здоров'я перебуває під загрозою, і причому у цієї загрози немає термінів давності", – додав він.

Також Золкін визнав, що спілкуватися з окупантами йому дійсно важко і неприємно.

"Це справді важко. І чимало залежить від умов роботи... Це все забирає дуже багато часу і енергії. На це завжди йде цілий день. Раніше я писав по п'ять інтерв’ю на день, зараз більше двох я вже не можу", – сказав журналіст.

Раніше Володимир Золкін розповів про проблему, яку створила Україна комфортними умовами для полонених окупантів.

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