"Золота" мобілізація в Україні: як військкоми купують будинки і стають мільйонерами – топ гучних скандалів

В Україні триває масштабна перевірка Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на фоні гучних скандалів та скарг від громадян від початку повномасштабної війни. Нові справи щодо військових комісарів нещодавно анонсував президент Володимир Зеленський.

Сайт ТСН.ua зібрав найрезонансніші випадки в військкоматах: побиття підлеглих, масштабні схеми для ухилення від мобілізації та незаконне збагачення військкомів на мільйони доларів під час війни.

Головний військком Дніпропетровщини "купив автомобілі та квартири під час війни"

Керівник Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Анатолій Пікало під час війни, за даними Державного бюро розслідувань (ДБР), встиг придбати майна на понад 350 тисяч доларів. На свого батька, кажуть в ДБР, він зареєстрував кілька автомобілів і дві квартири у Дніпрі. Крім того, він зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м², зазначають у відомстві.

Правоохоронці провели обшуки у нього та його родичів. Обласному військкому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Начальник Рівненського ТЦК "побив підлеглого і змушував "вимолювати пробачення"

Начальнику Рівненського обласного ТЦК Сергію Луцюку повідомили про підозру через побиття підлеглого військового. Він разом із керівником районного ТЦК побив військового биткою та змушував навколішки "вимолювати пробачення". Знущання військкомів фіксували на відео.

Працівники Державного бюро розслідувань провели у військкома обшук і знайшли вищезгадану битку. Луцюку інкримінують перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану. За це загрожує покарання у вигляді 12 років ув’язнення. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Очільник Одеського обласного ТЦК "купив майна на понад 151 млн грн після повномасштабного вторгнення"

Печерський суд Києва відправив під варту вже колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 150 мільйонів гривень.

За даними слідства, в період дії воєнного стану члени родини підозрюваного, за його дорученням, придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія на загальну суму понад 151 млн грн. При цьому офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат.

На Закарпатті військком "змушував солдатів будувати йому будинок"

У Закарпатській області викрили військового комісара, який очолював районний ТЦК і СП. Він нібито змушував своїх підлеглих будувати собі будинок, а під час обшуків у майора виявили золотий зливок та російську й радянську символіки.

В Офісі генерального прокурора та МВС зазначили, що земельну ділянку під будинок військком купив під час війни та оформив на родича. Йому інкримінують ч. 5 ст. 426-1 КК України – перевищення влади і службових обов'язків. Очільнику ТЦК загрожує до 12 років позбавлення волі.

Білгород-Дністровський військкомат саботував мобілізацію

Правоохоронці викрили керівництво Білгород-Дністровського військкомату та працівників військово-лікарської комісії. Вони організували по всій країні розгалужену мережу посередників, які за 7-10 тисяч доларів допомагали чоловікам уникати мобілізації, повідомили в СБУ.

У них, за даними СБУ, були спільники в Київській, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Львівській і Полтавській областях. Правоохоронці провели майже сто обшуків за місцем проживання й роботи учасників злочинної схеми. Наразі триває розслідування. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Волині працівник військкомату "відмазував" від мобілізації

У Волинській області правоохоронці затримали працівника військкомату та чиновника міської ради, які, розповіли правоохоронціі, допомагали чоловіку уникнути мобілізації.

За даними Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону, посадовець ТЦК та працівник районного центру соціальних служб міської ради отримали від військовозобов'язаного 37 тисяч грн. За це йому нібито пообіцяли не мобілізовувати до лав Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Посадовець ТЦК на Івано-Франківщині "допомагав ухилянтам тікати за кордон"

На Івано-Франківщині повідомили про підозру посадовцю ТЦК та СП, який допомагав ухилянтам тікати за кордон. За даними слідства, разом із двома спільниками він за гроші допомагав виготовляти довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

Він також зобов’язувався виключати своїх “клієнтів” із військового обліку та підтверджував достовірність цих довідок у Державній прикордонній службі, повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора. Їхні послуги коштували від 3 000 до 4 000 доларів.

У Хмельницькому працівник обласного ТЦК "відмазував" чоловіків від мобілізації

У Хмельницькій області викрили працівника військкомату, який допомагав "відмазувати" військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації. Як повідомили в МВС, він обіцяв домовитися з членами військово-лікарської комісії про виключення зі списків потенційних призовників за станом здоров’я. На підтвердження ВЛК нібито мала видати довідки про непридатність до проходження служби. "Послуга" коштувала 2 000 доларів.

Зловмисника затримали та відсторонили від роботи. Зараз правоохоронці встановлюєть повне коло осіб, причетних до "схеми", для подальшого притягнення до відповідальності.

Екс-очільник Запорізького обласного ТЦК "організовував незаконні доплати та ховав від суду криміналітетів"

Підозру також повідомили колишньому керівнику Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Дотепер він очолює Донецький обласний ТЦК та СП.

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За даними СБУ та ДБР, перебуваючи на посаді керівника Запорізького обласного ТЦК, він безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим військовослужбовцям на загальну суму майже 1 млн грн. Встановлено, що вони не брали безпосередньої участі у бойових діях.

Також повідомляється, що він влаштовував на роботу представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам. Йому інкриміновано перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

У трьох областях посадовці військкоматів “погоріли” на корупційних схемах

Національна поліція затримала через корупційні схеми посадовців військкоматів у у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Суми неправомірної вигоди, які отримували фігуранти, коливалися від 9 000 гривень до понад 55 тисяч гривень. Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрали запобіжні заходи.

Нагадаємо, що на роботу українських центрів комплектування надійшло 2 300 скарг від громадян. Правоохоронці почали "моніторинг способу життя" щодо 102 працівників ТЦК. Робочі групи аналізують досвід служби працівників, репутацію, інформація в публічному просторі, звернення громадян.

Президент Володимир Зеленський анонсував нові гучні справи щодо військових комісарів. Він наголосив, що йому надали результати перевірки керівників ТЦК і СП, і вони невтішні. Зеленський звернувся до військкомів і наголосив, що "не потрібно нахабнішати в тилу".

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