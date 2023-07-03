Золота олія: Міноборони закуповувало продукт за "космічними цінами" (інфографіка Prozorro)

Міноборони закуповувало олію соняшника по 111 гривень за кг. Водночас ціна закупівель продуктів Міністерством оборони впала після публічного тиску. Ціни зрівнялися з ринковими лише у червні.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін.

"Кожного разу, коли Міноборони коментує контрнаступ (чи інше застосування Збройних Сил), питайте в Резнікова про його (а не ГШ) зону відповідальності. Наприклад, питайте про переплати на закупівлях Міноборони. Або про так і не запущену ІТ-систему логістики. До речі, причина провалу і з першим, і з другим – банальна корупція", – написав Шабунін.

За словами очільника ЦПК, після скандалу із "золотими яйцями" та тиску громадськості їхня вартість тепер дорівнює 9 гривень, а ціна картоплі впала з 27 до 16 гривень за кг. Олію ж закуповували по 111 гривень. Тепер – по 89 гривень за кг.

"Другий етап зниження цін почався після того, як Міноборони у травні було змушено провести закупівлі на Prozorro. Проте ці ціни Резнікова досі далекі від тих, за якими зазвичай відбуваються оптові закупівлі. На відміну від Міноборони військові частини (в/ч) закуповували харчі за цінами, які відповідали ринковим (або ж були нижчими). І це при тому, що у в/ч за закупівлі найчастіше відповідає лише ОДИН військовий, тоді як у міністерстві тільки по незбройних закупівлях працює понад 50 осіб. Значну різницю у цінах Міноборони та інших замовників яскраво видно на графіках про закупівлі найбільш "ходових" серед військових продуктів: картоплю, яйця та олію", – пише експерт.

Міноборони закуповувало олію за "космічними цінами" – по 111 гривень за кг, ціни у контрактах МО зрівнялися з ринковими лише у червні 2023-го. Фото: Prozorro

"Так, у грудні 2022 року Міноборони хотіло купити олію по 111 грн/кг, коли ціни у закупівлях Держспезвʼязку та Нацгвардії лишалися на рівні 60-65 грн/кг. Яйця. "Яйця Резнікова по 17" стали мемом, і це було би смішно, якщо б не йшлося про тупу крадіжку на їжі для ЗСУ. Держаудитслужба підтвердила – яйця Резніков закуповував по 17 грн за ШТУКУ. Окремо це підвердженно щей даними Prozorro. При цьому військові частини Нацгвардійців у той самий період купляли яйця по 5,1-5,9 грн за штуку. НЕ по 17 грн, як Резніков, а по 6 грн", – зазначив голова ЦПК.

Нагадаємо, взимку 2023-го журналіст Юрій Ніколов порівняв ціни, які сплачує Міноборони та Держприкордонслужба. Різниця виявилася колосальною. Державна аудиторська служба офіційно підтвердила, що міністерство купляло яйця по 17 гривень за штуку.

Тоді з Міноборони у відставку подав і заступник міністра оборони України Олексія Резнікова В’ячеслав Шаповалов. Однак скандал триває дотепер. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав абсурдними висновки Держаудитслужби (ДАСУ) щодо закупівель в Міноборони.

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