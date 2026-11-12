"Золоті яйця" Міноборони: до суду передали справу про розкрадання сотень мільйонів гривень

Справа стосується закупівель, які Міністерство оборони здійснювало в умовах війни / © pixabay.com

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До суду скерували справу щодо розкрадання державних коштів під час закупівлі Міноборони продуктів харчування для ЗСУ в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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«За даними слідства, ціну продуктового комплекту формували з урахуванням усіх найменувань каталогу та за середньою вартістю», –йдеться у повідомленні НАБУ.

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Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або сезонні.

Завдяки махінаціям протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн.

Це підтверджує висновок комплексної товарознавчої та економічної експертизи.

«Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші власниця компаній могла витратити на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості», — зазначають детективи.

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До злочину причетний посадовець Міноборони, який під час підписання договорів «не помічав» цінових аномалій у каталозі.

«Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та публікацій у медіа, зокрема про закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники злочину зменшили ціни на 11 найзатребуваніших продуктів», — зазначає НАБУ.

Суть справи

У січні 2023 року видання ZN.UA оприлюднило розслідування щодо закупівель Міноборони продовольства для армії. У матеріалі йдеться, що міністерство підписало угоду на 13 мільярдів із фірмою зі статутним капіталом у тисячу гривень.

За даними ZN.UA, коли розгорівся скандал навколо контрактів про харчування, усі підрозділи Міноборони, які мали б відслідковувати корупційні дії в міністерстві, включно із антикоруправлінням, внутрішнім аудитом та інспекцією, контролював заступник міністра оборони Ростислав Замлинський.

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На «схемі з яйцями» власниця пов’язаних компаній-постачальниць Тетяна Глиняна «озолотилася» і стала власницею елітної нерухомості в Хорватії. Лише у місті Спліт підприємиці належать щонайменше три готелі.

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