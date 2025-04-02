"Золоті яйця" Міноборони: стало відомо, хто на харчах для армії вкрав сотні мільйонів

Посадовці та підприємці маніпулювали цінами на продукти для армії, завдавши державі збитків на 733 млн грн / © Pexels

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НАБУ та САП викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі продуктів для ЗСУ. Йдеться про 733 млн грн, які незаконно отримали дві компанії-постачальниці в період серпень-грудень 2022 року.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

До схеми причетні:

колишній посадовець Міноборони; власниця компаній-постачальників;

двоє керівників постачальницьких фірм;

ще одна фізична особа.

Суть схеми:

Закупівля продуктів здійснювалася за так званими комплектами, до яких входило 409 найменувань. Найбільш затребувані товари, як-от м’ясо, овочі, крупи, становили лише 10% асортименту, тоді як решта – спеції, ягоди, желатин – замовлялися рідко або взагалі не використовувалися.

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Як працювала схема

Ціна комплекту формувалася за середньою вартістю всіх товарів, що дозволяло завищувати ціни на популярні продукти та занижувати вартість тих, що майже не замовлялися. Наприклад, картоплю постачали за завищеною ціною, оскільки її закуповували тисячами тонн, а ягоди та фрукти, які замовлялися рідко, коштували копійки. Через такі махінації компанії отримали надприбутки, а посадовець Міноборони “не помічав” цінових аномалій у контрактах.

Після початку розслідування та публічного скандалу із закупівлею яєць по 17 грн за штуку, учасники схеми змушені були знизити ціни на 11 популярних продуктів, що запобігло розкраданню 788 млн грн.

Викриття стало можливим завдяки Державній аудиторській службі України. Після втручання правоохоронців Міноборони змінило підхід до закупівель та запровадило нові механізми контролю.

Нагадаємо, міноборони планує масштабне замовлення мін, але в Громадській антикорупційній раді забили на сполох: ці самі виробники раніше зривали постачання. Порушення попередніх контрактів і якість боєприпасів досі не розслідувано, а відповідальних осіб не покарано, кажуть там.