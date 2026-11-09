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Золоті колони, Rolls-Royce і живий крокодил: у Мережі висміяли розкішний маєток фігуранта справи
Під час обшуків у справі про розкрадання коштів на захисті енергетики Київщини виявили розкішний маєток із Rolls-Royce, мармуром і живим крокодилом. Фото знахідок розлетілися Мережею та стали приводом для хвилі мемів.
Під час обшуків у фігуранта справи про розкрадання коштів на захисті енергетики знайшли розкішний пентхаус із мармуром, Rolls-Royce, власні портрети та навіть живого крокодила. Кадри цих статків швидко розійшлися Мережею та викликали хвилю мемів.
ТСН.ua зібрав усі найсмішніші меми та реакції від українців у соцмережі Threads.
Розкрадання коштів на захисті енергетики — що відомо
Колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив про обшуки у фігурантів справи про розкрадання грошей на захист енергетики на Київщині та опублікував фото їхнього розкішного будинку.
Під час обшуків у помешканні знайшли позолоту, мармурові колони, басейн і тераріум із живим крокодилом. Також у базі майна виявили великі портрети власника в золотих рамах та суміш стилів — розкішні позолочені двері поруч із простими білими пластиковими.
Зауважимо, що наразі немає офіційного підтвердження про те, що виявлене майно пов’язано з одним кримінальним провадженням.
Як українці відреагували у Мережі
Оприлюднені кадри моментально розійшлися на меми, а найбільше обговорень викликав тераріум із рептилією. Українці іронізують, що крокодил отримав кращі умови проживання у столиці, ніж більшість містян.
А деякі жартують, ніби тварину купували як новий екзотичний вид захисту для ТЕЦ.
Контраст між золотими декораціями та білими металопластиковими дверима поруч користувачі охрестили окремим «архітектурним шедевром» та пожартували, що це спеціальний хід на випадок раптового візиту Володимира Зеленського.
Не менше уваги дісталося й величезному портрету господаря в підкачаній формі, який висміяли за надмірне самолюбування та «нагородження самого себе за вдалу аватарку».
Також у соцмережах провели паралелі із відключеннями світла, адже кошти виділялися саме на відновлення та захист енергетичної інфраструктури.
Дописувачі зазначили, що в таких «хоромах» можна спокійно орієнтуватися навіть під час повного блекауту, адже від розкоші вони світяться, наче потужний маяк.
Загальний стиль помешкання традиційно порівняли з відомим декором Віктора Пшонки, жартуючи про необхідність запровадити для чиновників примусові курси з дизайну.
Розслідування НАБУ і САП — останні новини
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні в межах операції «Карфаген».
Раніше прокурор САП Микола Карась повідомив, що під час обшуку 4 листопада охорона Дуки майже дві години чинила опір детективам НАБУ, поки сам посадовець знищував речові докази сокирою. За цим фактом ДБР вже розпочало досудове розслідування.
Варто зауважити, що в межах операції «Карфаген» антикорупційні органи встановили щонайменше 12 можливих учасників схеми. Серед них — чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції, а також представники криміналітету.