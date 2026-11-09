Золоті колони, Rolls-Royce і живий крокодил: у Мережі висміяли розкішний маєток фігуранта справи

Золоті колони, Rolls-Royce і живий крокодил: у Мережі висміяли розкіш фігуранта корупційної справи / © ТСН

Реклама

Під час обшуків у фігуранта справи про розкрадання коштів на захисті енергетики знайшли розкішний пентхаус із мармуром, Rolls-Royce, власні портрети та навіть живого крокодила. Кадри цих статків швидко розійшлися Мережею та викликали хвилю мемів.

ТСН.ua зібрав усі найсмішніші меми та реакції від українців у соцмережі Threads.

Реклама

Розкрадання коштів на захисті енергетики — що відомо

Колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив про обшуки у фігурантів справи про розкрадання грошей на захист енергетики на Київщині та опублікував фото їхнього розкішного будинку.

Реклама

Під час обшуків у помешканні знайшли позолоту, мармурові колони, басейн і тераріум із живим крокодилом. Також у базі майна виявили великі портрети власника в золотих рамах та суміш стилів — розкішні позолочені двері поруч із простими білими пластиковими.

Зауважимо, що наразі немає офіційного підтвердження про те, що виявлене майно пов’язано з одним кримінальним провадженням.

Як українці відреагували у Мережі

Оприлюднені кадри моментально розійшлися на меми, а найбільше обговорень викликав тераріум із рептилією. Українці іронізують, що крокодил отримав кращі умови проживання у столиці, ніж більшість містян.

Допис у Threads / © соцмережі

А деякі жартують, ніби тварину купували як новий екзотичний вид захисту для ТЕЦ.

Реклама

Допис у Threads / © соцмережі

Контраст між золотими декораціями та білими металопластиковими дверима поруч користувачі охрестили окремим «архітектурним шедевром» та пожартували, що це спеціальний хід на випадок раптового візиту Володимира Зеленського.

Допис у Threads / © соцмережі

Не менше уваги дісталося й величезному портрету господаря в підкачаній формі, який висміяли за надмірне самолюбування та «нагородження самого себе за вдалу аватарку».

Допис у Threads / © соцмережі

Допис у Threads / © соцмережі

Також у соцмережах провели паралелі із відключеннями світла, адже кошти виділялися саме на відновлення та захист енергетичної інфраструктури.

Допис у Threads / © соцмережі

Дописувачі зазначили, що в таких «хоромах» можна спокійно орієнтуватися навіть під час повного блекауту, адже від розкоші вони світяться, наче потужний маяк.

Реклама

Допис у Threads / © соцмережі

Допис у Threads / © соцмережі

Загальний стиль помешкання традиційно порівняли з відомим декором Віктора Пшонки, жартуючи про необхідність запровадити для чиновників примусові курси з дизайну.

Допис у Threads / © соцмережі

Допис у Threads / © соцмережі

Допис у Threads / © соцмережі

Допис у Threads / © соцмережі

Допис у Threads / © соцмережі

Допис у Threads / © соцмережі

Розслідування НАБУ і САП — останні новини

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні в межах операції «Карфаген».

Раніше прокурор САП Микола Карась повідомив, що під час обшуку 4 листопада охорона Дуки майже дві години чинила опір детективам НАБУ, поки сам посадовець знищував речові докази сокирою. За цим фактом ДБР вже розпочало досудове розслідування.

Варто зауважити, що в межах операції «Карфаген» антикорупційні органи встановили щонайменше 12 можливих учасників схеми. Серед них — чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції, а також представники криміналітету.

Новини партнерів

Новини партнерів